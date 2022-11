Tadeu Schmidt revela situação inusitada com policiais por conta do BBB

Apresentador Tadeu Schmidt conta que foi parado por policiais depois de comandar programa ao vivo

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 14h33

O jornalista e apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt (48), revelou que viveu uma situação para lá de inusitada. Que o reality show da Globo mexe com as pessoas, a gente já sabe, mas o irmão de Oscar Shmidt (64) contou que sofreu uma batida policial depois de comandar uma das edições ao vivo do programa.

Mas, sabe qual o motivo? Os policiais que o pararam queriam pedir a eliminação de um participante do reality que eles consideravam insuportável. De acordo com Tadeu, em fevereiro deste ano, ele foi parado por oficiais em uma rua por volta das 2h da manhã.

“Pensei o que tinha feito nessa hora para o policial me parar. Me assustei”, contou, durante uma entrevista que deu para o jornal publicitário Meio e Mensagem. Ele ainda se diz surpreso com o desfecho que a história teve.

"O policial me parou, pediu para abaixar o vidro e disse: 'Tadeu, essa pessoa tem que sair, ela é horrível'. Eu dei risada, claro. Mas o que eu quero dizer é isto: o BBB mexe com paixão de torcedor, é como torcida de futebol", finalizou.

Tadeu Schmidt e Pedro Bial se encontram em voo

Tadeu Schmidt e o primeiro comandante da atração, Pedro Bial (64) se encontram durante um voo e registraram o momento nas redes sociais. Na imagem, publicada por Tadeu em sua conta pessoal no Instagram, os dois apresentadores aparecem juntinhos e abraçados, enquanto davam largos sorrisos para a câmera, mostrando a grande amizade deles.

"Quando o aprendiz encontra o mestre… Pra completar a jornada, voltei pra casa no mesmo voo do ídolo Pedro Bial! Um abraço supercarinhoso e um papo rápido e alegre com o amigo que eu não encontrava havia tanto tempo… Injeção extra de inspiração pro BBB23!", comemorou Tadeu Schmidt, em suas redes sociais.