Tadeu Schmidt se inspira em Jojo Todynho e pega pesado em treino: 'Manter essa belezura não é fácil'

Tadeu Schmidt compartilhou rotina fitness com os internautas e recebeu comentários de famosos

Tadeu Schmidt encarou a segunda-feira (25) de exercícios e compartilhou o registro da rotina fitness com os seguidores. No Instagram, o apresentador aparece treinando sob supervisão de um personal e brincou com trilha de Jojo Todynho no vídeo.

"Pensa que vida de Gracyanne é fácil? Ser Panicat, gostosa, manter essa belezura toda não é fácil não, gente! Bom dia, vam'bora!", diz Jojo no áudio viral. Tadeu então escreveu: "Indo malhar na energia da Jojo Todynho".

Tadeu conquistou comentários divertidos de famosos como respostas. "Hahahaha", reagiu Eliana. "Roar! Prepara que já da para ver a maratona BBB no horizonte", disparou Marcos Mion. Os fãs também se manifestaram.

"Eita, como malha", disse um. "Força, Tadeu. Está em forma", acrescentou outra. "Projeto BBB 24. Áudio de milhões kkkk arrasou", destacou uma internauta. "Isso aí... temos cuidar da nossa saúde", afirmou um. "Aê, o BBB 24 vai ser apresentado com Tadeu de regata", divertiu-se uma. "Vai tirar 1º lugar nas provas de resistência", completou um.

Jojo Todynho rebate críticas sobre seu corpo

No último fim de semana, Jojo Todynho desabafou sobre as críticas a seu corpo. Em seu perfil na rede social, a funkeira mostrou indignação com os comentários que recebeu após postar uma foto de biquíni. Na mensagem, a apresentadora ressaltou que cirurgia bariátrica não faz milagre.

"Vim falar sobre algo aqui que vem me incomodando há semanas e me incomodou muito ontem, sobre a foto que eu postei. O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e, se você tem dúvida de algo, se informe, procure um médico, pergunte. Eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e eu faço o que eu quiser. A bariátrica é um processo individual, se deu certo ou se não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo, não bariátrica, e mudança de hábito", declarou.