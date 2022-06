Tadeu Schmidt revela paixão por flores por conta da esposa: ''Acho lindo demais!''

Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para revelar uma paixão por flore por influência de sua esposa, Ana Cristina

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 15h54

Nesta sexta-feira, 24, Tadeu Schmidt (47) decidiu usar suas redes sociais para revelar uma de suas paixões mais aleatórias.

O apresentador publicou alguns cliques onde aparece em frente a uma bela parede florida, curtindo a companhia da esposa, Ana Cristina e contou na legenda que, por causa da amada, adora ver, receber e cultivar flores.

"Da série 'comentários absolutamente aleatórios': ADORO FLORES! Não sei se é influência da minha mulher, que sempre fez questão de trazer flores pra nossa casa… Não sei o nome da maioria das flores (sei que esse é um Bougainville porque ela me contou), não entendo nada do assunto… Mas acho lindo demais! Acho que todo ambiente fica mais agradável se estiver florido. E dá a maior vontade de tirar foto! Quem também curte flores levanta a mão!", escreveu ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Eu sou apaixonada por flores, então sou suspeita a falar", escreveu outro. "Super combina com você!", falou um terceiro.

Confira o post onde Tadeu Schmidt revela sua paixão por flores: