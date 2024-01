Suposto affair de Anitta se pronuncia após ser alvo de rumores

Será?! Anitta é alvo de rumores de que estaria vivendo affair com empresário e o rapaz se pronuncia por meio de declaração sobre namoro

A vida amorosa da cantora Anitta voltou a ser assunto na internet! Depois que ela contou em uma entrevista no Fantástico que estaria envolvida com alguém e a identidade ainda não tinha sido revelada, os fofoqueiros de plantão iniciaram uma investigação. Tanto que um nome foi levantado.

Nesta semana, o jornalista Matheus Baldi apontou que o affair de Anitta seria o empresário baiano João Lamenha Barreto, já que ele foi visto nos bastidores de alguns shows dela de pré-Carnaval. Porém, o rapaz se pronunciou.

Por meio dos stories do Instagram, João Lamenha Barreto compartilhou uma mensagem para negar que esteja envolvendo em um romance. “Oxente… kkkk Não estou namorando ninguém, não”, disse ele, sem citar nomes.

Vale saber que João é formado em Administração, joga futevôlei, é surfista e mora na Bahia. Ele comanda uma pousada no litoral da Bahia.

No Fantástico, Anitta falou de sua vida amorosa. “Eu sempre expus muito da minha vida para todo mundo, né? E depois chegou uma fase da vida em que eu aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo. Então, eu estou vivendo esse meu rolê que é só meu, ninguém descobriu, está maravilhoso e que continue sem descobrir”, afirmou, deixando os fãs curiosos.

Post de João Lamenha Barreto

Anitta fala de Marina Ruy Barbosa

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar de sua amizade com a atriz Marina Ruy Barbosa. As duas viveram um atrito no passado quando foram enviadas em rumores e ficaram um tempo afastadas. Porém, elas reataram a amizade e a cantora contou que pediu perdão para a atriz.

"Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", contou ela em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.

Então, Marina falou sobre o afastamento delas. "Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a gente, eu falo exatamente isso: 'Errar, todo mundo vai errar'. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram. A gente nunca falou isso publicamente. Mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o 'dane-se', o 'deixa para lá'. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: 'Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você'", afirmou.

Com isso, a cantora brincou: "Eu assumo os BOs que eu faço". E a atriz disse que não guarda mágoas. "Pra mim, o pedir desculpas zera, sabe?", contou.