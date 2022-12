Suposta amante de Éder Militão se pronuncia após Karoline Lima expor traições

Influencer Tiffany Alvares se pronuncia pela primeira vez após ser acusada de ficar com Éder Militão enquanto Karoline Lima estava grávida

A influenciadora Tiffany Alvares decidiu se pronunciar pela primeira vez desde que foi acusada por Karoline Lima de ter sido amante de Éder Militão enquanto a loira ainda estava junto com o jogador, nesta quarta-feira, 7.

Através do perfil oficial no Instagram Gossip do Dia, Tiffany fez um desabafo. “A real é que ela me procurou e na época eu tomei as dores dela, sim, de início e ajudei como pude, como mãe e como mulher…”, começou a influenciadora.

“Mas quis também escutar ele que sempre se calou e não tem nada de errado nisso, quis ressignificar algo que em mim doía e a gente se resolveu, eu ao contrário de todo mundo, ouvi ele. Temos uma história muito longa e antiga, conheci ele muito antes de tudo isso que hoje ele vive. Eles não estavam juntos quando ele veio pra cá e a gente somente se encontrou uma vez pra conversar”, desabafou Tiffany.

Além de negar a traição, ela aproveitou para alfinetar Karoline. “Ela sempre agindo por impulso e magoando pessoas com as palavras, mas como disse, a bomba sempre vai cair pro lado mais fraco e tá tudo bem”, disse.

“Ele não é nada disso que todo mundo fala, tô em paz, seguindo minha vida, o menino tem esse direito também, poxa, vai ficar eternamente preso nisso? Deixa o menino se concentrar no trabalho dele e em ser feliz, a gente merece e ela também, fim. Tô aqui cuidando do meu filho em paz e me vem essa. Não fiz nada de errado, tô dentro da minha casa buscando ser feliz”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)



Karoline Lima conta que foi traída por Éder Militão quando estava grávida

A influenciadora Karoline Lima decidiu abrir o jogo sobre seu relacionamento. Nesta quarta-feira, 7, ela comentou em uma publicação do Instagram do perfil de fofocas “Caso Família”, onde expôs que foi traída e criticou tanto Éder Militão, quanto a possível amante, Tiffany Alvares.

"Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava pra me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele... e eu grávida", iniciou a loira. "A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas", completou.

Em seguida, Karoline Lima deixou mais uma mensagem expondo Tiffany e afirmou que tem prints como prova. "Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença pra ela! Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que "Deus tinha um propósito pra minha família. Tenho print do que quiserem. Por isso eu prefiro ser desse jeitinho aqui que eu sou, amor. Essa palhaçada aí envolvendo religião eu não faço não."