Karoline Lima conta que foi traída por Éder Militão quando estava grávida:

Influencer Karoline Lima comenta sobre Éder Militão voltar a seguir ex-namorada, Tiffany Alvares, e entrega que foi traída durante gestação; Entenda!

A influenciadora digital Karoline Lima (26) abriu o jogo sobre a separação de Éder Militão (24) e revelou que foi traída pelo jogador.

Nesta quarta-feira, 07, o perfil de fofocas Caso Família postou que Militão e sua ex, Tiffany Alvares, voltaram a se seguir, curtir e comentar fotos um do outro nas redes sociais.

Nos comentários, Karoline soltou o verbo e contou que foi traída pelo jogador com sua ex quando ainda estava grávida da filha, a pequena Cecília, que tem apenas três meses.

"Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava pra me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele... e eu grávida", iniciou a loira.

"A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas", alfinetou ainda.

Em seguida, Karoline Lima deixou mais uma mensagem expondo Tiffany e afirmou que tem prints como prova. "Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença pra ela! Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que "Deus tinha um propósito pra minha família. Tenho print do que quiserem. Por isso eu prefiro ser desse jeitinho aqui que eu sou, amor. Essa palhaçada aí envolvendo religião eu não faço não."

Vale destacar que, segundo o site, fontes afirmam que Militão está tentando reaproximação de Tiffany. Os dois namoraram em 2019. Após o término, ela namorou Gabriel Veron, ex-jogador do Palmeiras, com quem teve um filho, Gabriel.

Karoline Lima conta que foi traída por Éder Militão quando estava grávida:

Karoline Lima brinca após 'passar o rodo' na Farofa da GKay

A influenciadora Karoline Lima já chegou chegando na Farofa da Gkay! Na primeira noite do evento mais aguardado pelas subcelebridades de internet, a loira já passou o rodo, e apareceu em suas redes sociais na terça-feira, 06, para falar sobre sua noite de sucesso.

Na primeira noite do evento, Karoline já ficou com o youtuber John Vlogs (23), o cantor Nilson Neto (21), a influenciadora Julia Pazzuoli (20) e o ex-BBB Rodrigo Mussi (37). “Por favor, entendam a disputa. Não quero ninguém me julgando pelo o que aconteceu na noite passada, porque não era eu”, brincou a influenciadora em um vídeo publicado em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Não era eu, era a Laís”, disse em outra publicação, em seu feed.

