Spartakus Santiago exalta aparição de Beyoncé no Brasil: 'Respeito aos fãs'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor e influenciador Spartakus Santiago também contou ter lançado uma canção em homenagem a Beyoncé

O influenciador e cantor Spartakus Santiago (29) foi mais uma das celebridades que esteve presente na festa Club Renaissance, em Salvador, na Bahia, durante a premiére de Renaissance: A Film by Beyoncé. Em entrevista à CARAS Brasil, ele exaltou a cantora e celebrou sua presença no Brasil.

"Estou muito emocionado, é um grande ato de respeito aos fãs brasileiros. A gente ficou o tempo todo implorando para que ela viesse. Beyoncé mostrou muito amor por nós ", começou o artista. "Tenho muito orgulho de ser fã dessa mulher, ela é uma lenda."

A festa exclusiva aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia, e foi gratuita com comida e bebidas disponíveis para os presentes. Os ingressos foram distribuídos para fãs e fã-clubes brasileiros da artista.

"Eu me senti muito orgulhoso, ela tem um compromisso enorme com a comunidade negra. Salvador é a cidade mais preta fora da África. Ela estar aqui mostra que ela ama, valoriza os fãs. Não vejo a hora de, ano que vem, ver a turnê dela aqui no Brasil", completou Spartakus.

O artista conta que recentemente lançou a música Lenda, em homenagem à Beyoncé, e explicou que estava em São Paulo quando recebeu o convite para a festa. "Eu não podia perder esse evento. Graças à Deus eu já tinha esse look guardado no meu guarda-roupa, eu me inspiro muito no estilo dela. O universo preparou para eu poder estar aqui vendo ela na minha frente."

Nascido na Bahia, ele ainda disse estar bastante emocionado com a presença da artista na cidade e feliz de estar no evento exclusivo. "Ela veio para o meu estado, onde eu nasci para falar que ama a gente. Isso está me emocionando demais."

A artista chegou de surpresa, após muitas especulações de que viria. "Eu vim porque amo muito vocês", disse Beyoncé, segurando uma bandeira da Bahia. "Era muito importante para mim estar aqui, bem aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza, alegria, resiliência. Tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio durante todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia. Vocês são número um em meu coração."

