Sonia Abrão presta homenagem a Nahim e declara: 'A morte não será o limite'

Amiga de longa data do cantor Nahim, a apresentadora Sonia Abrão (60) lamenta a morte do músico. O artista foi encontrado morto aos 71 anos nesta quinta-feira, 13, em sua casa em São Paulo e, agora, o caso é investigado pela Polícia Civil da capital.

"Ainda está difícil de acreditar", começa a jornalista, em entrevista à CARAS Brasil. "Nahim era uma festa dentro e fora do palco, levava a vida no ritmo do 'takataka'. Fica uma amizade que atravessou 30 anos e a morte não vai ser o limite."

A apresentadora lamenta a partida rápida do amigo, e assegura que ele estava bem e cumprindo sua agenda de compromissos normalmente. "Ele estava bem, participando dos programas de TV, com show marcado! De repente, uma queda bota um ponto final? É assim que ele é tirado de cena? Continuo me fazendo essas perguntas, como se tivessem resposta."

"A única certeza é que perdi um amigo querido, a alegria em pessoa, apesar dos perrengues da vida, principalmente a perda gradual da visão. Simples, humilde, próximo dos colegas e dos fãs! Seu carisma sempre foi maior que sua música descompromissada, 'chiclete', alto astral", continua.

"Ficam para mim, entre centenas de outras, as lembranças daquelas noites em que, ainda morando nos Jardins, ainda casado com a Rose, ele reunia os amigos para jantarzinhos de comida árabe, na casa dele, com muito quibe e esfiha preparados pela sua mãe, de quem herdou o DNA de gente fina, elegante e sincera", completa Abrão.

A morte do cantor foi confirmada em sua página oficial do Instagram, através de uma nota. De acordo com sua equipe, o artista morreu devido a um acidente doméstico, após cair de uma escada. O velório aconteceu na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e seu sepultamento será feito nesta sexta-feira, 14, no cemitério municipal de Miguelópolis.

