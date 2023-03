Sonia Abrão lamenta 10 anos sem o primo, Chorão: ''Continua tudo igual dentro de mim''

Nos 10 anos da morte do eterno Marginal Alado, Chorão, Sonia Abrão relembra texto que escreveu logo após a partida do primo

Saudade eterna do nosso Marginal Alado! Nesta segunda-feira, 06, a morte de Alexandre Magno Abrão, o Chorão (1970-2013), completa 10 anos.

A prima do artista, a apresentadora Sonia Abrão (59), fez questão de lembrar com carinho do vocalista da banda Charlie Brown Jr.

Ela compartilhou um vídeo recordando o texto que escreveu logo após a morte de Chorão, no dia 6 de março de 2013.

"Tudo o que você fez foi tão bonito! Papo reto, protesto, afeto e rebeldia. Música, filho, saket e poesia. Vou te amar pra sempre, primo. Essa dor eu choro, mas não rimo. Dez anos, nunca será o fim. E eu sou da sua laia, sim!", diz o registro.

"CHORÃO, DEZ ANOS SEM VOCÊ! Escrevi esse texto, um mês após a sua morte, primo! Hoje, atualizei quanto tempo faz da sua viagem, mas continua tudo igual dentro de mim! Nunca será o fim!", escreveu Sonia, usando ainda a hashtag "Chorão eterno".

Nos comentários, os fãs também lamentaram os 10 anos sem Chorão. "Há 10 anos a saudade me acompanha. Um dia, certamente, a gente se encontra, Choris!", "Escuto até hoje! Ele era f***", "Esse nos deixou letras lindas. 10 anos sem Chorão. Como o tempo passa! Luz muita luz a ele", "Vou amar para sempre", "Saudades eternas", disseram.

Confira a homenagem de Sônia Abrão para o primo, Chorão:

Sonia Abrão revela experiência sobrenatural no dia da morte de Chorão

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao relatar uma história sobrenatural que viveu no dia da morte do primo, o cantor e compositor Chorão, que era o líder da banda Charlie Brown Jr. Ele faleceu em 6 de março de 2013 e ela contou que uma situação inesperada aconteceu em sua casa.

Em participação no programa OtaLab, do site UOL, a comunicadora contou que ficou impressionada quando um boné de Chorão caiu no chão quando ela entrou no quarto. “No meu quarto eu tenho uma estante. E o Charlie Brown Jr. sempre foi a paixão do meu filho. Ele tinha um boné da Família 13, que o Chorão usava muito, e ficava pendurado numa quina da estante”, disse ela.

Então, ela disse que, no dia da morte de Chorão, o boné caiu no chão quando ela estava no quarto. “Não tinha corrente de ar, mas o boné se desprendeu e veio caindo, como se fosse em câmera lenta, até o chão. Fiquei gelada e impressionada com aquilo. Era como se ele estivesse de fato ali", declarou.

