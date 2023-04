Sonia Abrão expõe detalhes inéditos sobre caso Eliza Samudio: "A gente deu proteção"

No Podcast CARAS, Sonia Abrão revelou detalhes envolvendo última entrevista de Eliza Samudio no ano de 2010

A apresentadora Sonia Abrão (59) revelou que esteve presente nos últimos momentos de vida da modelo Eliza Samudio, em 2010. A declaração da jornalista aconteceu durante participação no Podcast CARAS.

Durante o programa, Sonia relembrou a alta repercussão após abordar casos de polícia no programa A Tarde é Sua, da Rede TV!. Ela afirmou que foi a única jornalista que conseguiu ter uma entrevista exclusiva com Eliza Samudio.

"Nós fomos o único programa de televisão ao qual ela compareceu. Fiz a última entrevista, cara a cara com a Eliza Samudio. Ela já veio escondida para o nosso programa, porque já tinha o Bola no encalço dela. Ela já estava fugindo a primeira vez do Bruno", revelou.

Sonia ainda contou que ela e a produção do programa foram responsáveis por levar Eliza a um hospital. "Ela veio para o nosso programa, a gente deu proteção para ela", detalhou ela, que tem causado polêmica com seus comentários sobre Patrícia Poeta.

"Do nosso programa ela foi para Cotia, onde tinha um médico do nosso programa fazer o primeiro pré-natal da gestação. Ela fez aqui com a gente, viu que estava tudo em ordem com ela e ela foi embora para Santos", disse.

Na época, Eliza, que já temia ser morta pelo goleiro Bruno, expôs toda a situação ao vivo e acabou não sobrevivendo. "Ela foi muito clara no dia da entrevista que ela estava com medo, que ela estava fugindo, que alguma coisa podia acontecer com ela. Ela falou tudo, a gente tem gravado", comentou.

Para Sonia, mesmo a modelo tendo consciência dos riscos, ela pode ter acreditado que poderia sair vitoriosa a modelo acabou sendo ludibriada pelos assassinos: "Ela sabia [que poderia morrer] mas eles convenceram ela do contrário, sabe? Conforto material, garantia para o filho, que ele teria uma vidinha legal, reconhecimento do pai, essa coisa toda ela foi embora. E ela encontrou a morte".