Sonia Abrão assume treta com Joelma e solta o verbo: "Fez coisas perigosas"

No Podcast CARAS, Sonia Abrão abriu o jogo sobre treta do passsado com Joelma e revelou detalhes inéditos

A apresentadora Sonia Abrão (59) confessou que por muito tempo guardou um 'rancinho' da cantora Joelma (48), que se iniciou após a separação da artista com Ximbinha (49). A declaração aconteceu no Podcast CARAS.

Durante o programa, a jornalista comentou sobre as tretas que enfrentou no passado e concorda que Joelma foi uma delas. Em meados de 2015, quando a cantora anunciou o divórcio, ela passou a fazer diversas críticas públicas.

Em sua defesa, Sonia apontou que a cantora teve atitudes problemáticas durante o processo e isso a deixou preocupada. "Eu achava o comportamento dela completamente equivocado", iniciou.

"A Joelma fez coisas muito perigosas em cima de um palco em relação ao Ximbinha, eles davam shows para multidões. O Calypso sempre foi um sucesso. Então olha, o marido é uma porcaria, você não está mais no fim do casamento, você quer partir para outra, você quer viver sua vida? Ok. A justiça está aí para isso, entra com os papéis e se separa", disparou.

A comandante do A Tarde é Sua relembrou a forma como Joelma se portava no palco e que isso poderia ter provocado ataques em Ximbinha. Por se tratar de um público imenso, algo maldoso poderia acontecer com o guitarrista.

"Ninguém tira a razão de ninguém por querer se separar. Se ela queria isso, ok vamos lá. Agora a partir dali ela começa a incitar o público contra o Ximbinha em cima de um palco, gente isso é de uma irresponsabilidade, mas total", disse.

"É perigoso, irresponsável. Isso não tem nada a ver com sua vida pessoal. Aquilo ali é profissional, você não quer mais o marido no palco? Acaba a banda", afirmou ela, que também fez comentários sobre Patrícia Poeta.

Ainda durante o podcast, Sonia afirmou que pouco depois chegou a encontrar Joelma cara a cara no Troféu Imprensa, do SBT, onde fez questão de falar tudo o que pensava. No entanto, hoje ela superou as divergências: "Não estou com ranço".