Sonia Abrão adere à ritual e expõe detalhes: Fogo!"

Na manhã desta quarta-feira, 24, por meio de sua conta no Instagram, a apresentadora Sonia Abrão (59), mostrou para o seguidores o seu lado religioso ao celebrar o dia de Santa SaraKali, ensinando passo a passo do ritual que está acostumada a fazer em sua casa.

"24/25 de maio…Dias de Santa Sara Kali, a Santa protetora do povo cigano e de todos nós! Taí a receita do chá em sua homenagem e também para fazer pedidos! Que sejam atendidos!!!", iníciou a âncora do programa A Tarde é sua na legenda da publicação.

Como uma forma de compartilhar sua crença, a jornalista fez questão de dividir a receita de um chá especial que faz em sinônimo de sua fé. Na foto montagem publicada por Sonia, é possíver a imagem da Santa, a bebida e o passo a passo com os ingredientes para a produção do chá.

"A Receita: 1 litro de água, 3 cravos-da-índia, 4 saquinhos de chá-preto, 3 pedaços de canela em pau, 1 rodela de limão, 1 fatia de maçã, 1 morango, 1 uva, damasco e açúcar a gosto. Modo de fazer: ferver a água com os 4 saquinhos de chá-preto, cravo e canela! Assim que desligar o fogo, acrescentar os outros ingredientes! Tudo misturado com muita FÉ", completou a apresentadora.

Nos comentários, os fãs tiveram diversas reações que surpreenderam Sonia Abrão. "Tenho até hoje a imagem de Santa Sara que ganhei do seu programa na rádio capital. Tenho o pezinho de Nossa Senhora também", contou uma. Surpesa, a comunicadora respondeu: "Que lindo!!! Essa que tá na foto é minha, também do nosso programa da rádio! Que Santa Sarah te abençoe imensamente! Optchá!"

