Solteiro, João Guilherme faz postagem de Dias dos Namorados e seguidores reagem: “Viciado em namoro”

O ator João Guilherme celebrou o Dia dos Namorados mesmo estando solteiro ao publicar uma foto esbanjando beleza na praia

Nesta segunda-feira, 12, o romance está no ar com as celebrações do Dia dos Namorados. O ator João Guilherme, que está solteiro, compartilhou com seus seguidores no Instagram uma celebração da data.

O astro surgiu em uma foto preto e branco andando pela praia com uma camisa aberta mostrando seu peito. Com um sorriso no rosto e mostrando a barba que tem chamado a atenção dos seguidores, João fez uma declaração sobre a data com seus seguidores.

“ ‘Manda mensagem chegando em casa’, o Perdão, domingo de manhã na preguicinha, ver SUA série favorita, ‘acredito em você’, guardar seu lugar ao meu lado, te abraçar por trás, ‘já tomou seus remédios?’, manter minhas promessas, manter eu coração aberto, te dar meu coração inteiro, te dar amor, fazer amor, fazer uma surpresa, ‘vamos comer o que hoje?’, te dedicar algumas músicas ou dividir um doce... Acordar todo dia apaixonado. Feliz Dia dos Namorados pra quem tem”, escreveu o romântico na legenda da postagem.

Nos comentários, a atriz e amiga de João, Maisa Silva opinou sobre a postagem: “João, pelo amor de Deus”. E ainda complementou: “Viciado em namoro esse”. Porém, a apresentadora elogiou o colega da série “De Volta Aos 15”: “Enfim, amei a foto, tá lindo”.

Os seguidores de João adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Você é o namoradinho do Brasil, João”, comentou um seguidor. E outra fã tentou a sorte: “Namorar comigo não quer?”. E um outro admirador elogiou: “Perfeito”.

Vale lembrar que João Guilherme já namorou algumas artistas famosas. Entre suas ex-namoradas estão Larissa Manoela e, mais recentemente, a influenciadora Jade Picon.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Enigmático!

Semana passada, João compartilhou uma postagem enigmática em seu Twitter que deixou muitos fãs curiosos e especulando um suposto romance do astro.

“Imaginem um casal de AMIGOS, vocês acham de boa ver uma série, tevezinha de conchinha? Sei lá, amigos né?”, questionou João na publicação que deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha.