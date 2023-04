Solteiríssima, Mari Bridi sensualiza ao mostrar gingado em novo vídeo: “Viva como nunca!"

Mostrando todo seu gingado, Mari Bridi rebola muito de top minúsculo e deixa fãs eufóricos; veja

Solteiríssima, a atriz Mari Bridi (38) sempre chama atenção em seus cliques nas redes sociais. Desta vez, a artista elevou a temperatura na web ao postar um vídeo em que aparece dançando a coreografia da música "Dangerous", de Kardinal Offishall feat Akon, na companhia do amigo e bailarino, Filipi Escudine.

Na manhã desta terça-feira, 11, a ex-mulher de Rafael Cardoso (38) surgiu em um vídeo publicado em sua conta do Instagram botando para quebrar e mostrando que tem gingado. Os fãs ficaram admirados com a coreografia da loira, que exibiu suas curvas em um modelito pra lá de sensual.

Para a ocasião, ela apostou em um cropped curtinho, evidenciando a cinturinha e o abdômen sarado, além de uma calça jogger na cor verde militar. "A partir de agora vamos ter vídeos de dança sim, porque eu não tenho amigo dançarino profissional pra não usar no reels! Aguardem a gente que esse é o primeiro de muitos! Prometo dar o meu melhor para que os próximos tenham mais dignidade no meu gingado. P.S: o final é a melhor parte!", escreveu a influenciadora na legenda do registro.

Os admiradores da musa logo deixaram comentários: "Mari, você renasceu", falou um. "Você está um escândalo de linda", disse outro. "Viva como nunca", escreveu mais um.

Vale lembrar que recentemente Mari Bridi apareceu pegando pesado na academia e deixou claro o esforço necessário para manter o corpão, com destaque para as pernas torneadas.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARI BRIDI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari Bridi exibe a barriga reta em look ousado com top curtinho

Ainda nas últimas semanas, Mari Bridi agitou as redes sociais ao mostrar o seu corpo sarado. A estrela exibiu o seu look do dia e deixou a barriga reta à mostra em uma foto de corpo inteiro. A artista apostou em um visual com top verde curto e decotado e calça jeans soltinha. O modelito deu destaque para a barriga sarada dela. “A voz ainda está ruim... mas o lookinho está on!”, afirmou ela.