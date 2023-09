Solteira, Mel Maia é reconhecida em viagem internacional e avisa: 'Estou solta por aí, venham'

Mel Maia está curtindo férias em Portugal e mandou um recado para os fãs internacionais

Mel Maia está fazendo uma viagem internacional e ficou surpresa por ser reconhecida em Portugal. Segundo a atriz, ela imaginava que seria vista como uma pessoa anônima no exterior.

"Achei que aqui em Portugal ia ser de boa, mas as pessoas me reconhecem muito. Tipo, os portugueses me reconhecem muito. É como se eu tivesse saído do Brasil e vindo para um Brasil dois. Muito louco, gente, as pessoas me conhecem aqui real", relatou nos Stories do Instagram.

De férias da TV desde o fim da novela "Vai na Fé", Mel mandou um recado para os fãs locais, afirmando que eles não precisam ter receio de abordá-la. "Amei vocês, amiguinhos jovens de Portugal! Estou solta por aí, venham falar comigo quando me verem, vou passear bastante em lugares aleatório", falou.

Mel Maia contou que fez sucesso em Portugal (Foto: Reprodução Instagram)

Mel Maia segue solteira

Em agosto, Mel Maia usou as redes sociais para anunciar o fim do namoro com o cantor MC Daniel. O comunicado aconteceu menos de um mês após o casal ter reatado o relacionamento depois de um término em junho.

"Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim", declarou.

MC Daniel também se pronunciou sobre o rompimento. "Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e por mim, e queremos o bem um do outro. A todos que têm um carinho por nós, obrigado de coração. Agora seguimos caminhos diferentes, obrigado por nos respeitarem. Que Deus continue nos abençoando", desejou o funkeiro.

Mel e Daniel assumiram o romance em outubro de 2022. Desde então, faziam aparições constantes na web e declarações públicas.