Mel Maia quase mostra demais ao usar look cavado em nova foto

Mel Maia seduz os fãs ao apostar em look estiloso e cavado para renovar o bronzeado

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais no último final de semana ao ostentar toda a sua beleza. Nos stories do Instagram, a estrela compartilhou uma foto apenas de maiô e chamou a atenção dos fãs ao quase mostrar demais.

Na imagem, ela surgiu com um maiô cavadíssimo nas cores amarelo e verde, e deixou à mostra a marquinha do sol na pele do quadril e também suas tatuagens na região.

Há pouco tempo, a atriz comentou sobre o que pensa da exposição de sua imagem na internet."Primeiro de tudo, vocês têm que entender de uma vez por todas, que eu não ligo para absolutamente nada que falam de mim na internet. Claro que elogios, feedbacks sobre meu trabalho são sempre muito bem-vindos, de resto não estou nem aí. Pensem comigo, eu tenho minha vida exposta desde que me conheço por gente, então já aprendi a lidar com isso", afirmou.

E completou: "Mas todo mundo precisa de terapia, eu estou me tratando, e quando estou fazendo terapia, parece que fico imbatível, e nada me abala. Porque às vezes precisamos de um profissional falando com a gente, para colocar a gente no nosso lugar".

Mel Maia está de férias da TV desde o fim da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpretou a influencer Guiga.

Vida amorosa de Mel Maia

Recentemente, Mel Maia curtiu um festival de música em São Paulo e abriu o jogo sobre o fim do namoro com o funkeiro MC Daniel. Solteira, ela deixou claro o seu status com o músico. "A gente é amigo, claro, a gente é amigo pra sempre", declarou colunista Lucas Pasin, do "UOL".

Mel confirmou o término do relacionamento com Daniel pelas redes sociais no mês passado. A jovem alegou: "Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante."