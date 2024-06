Solteira, Gracyanne Barbosa brinca ao dizer que "homem só serve pra cardio"

Solteira, Gracyanne Barbosa, de 40 anos, compartilhou em seu Instagram um meme que compara homens a exercícios físicos. Veja!

Na última quarta-feira, 12, a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos, brincou ao falar de sua vida amorosa nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um meme que compara homens a exercícios físicos. A influenciadora digital passou seu primeiro Dia dos Namorados solteira em 16 anos, após o fim de seu casamento com Belo, de 50 anos.

"Beba água, faça musculação e lembre-se: homem só serve para cardio. Acabou o exercício, já não serve para nada", diz a publicação compartilhada por ela, que ainda incluiu uma enquente para interação dos seguidores. "Concordam, meninas? Alguns nem pra isso, servem para repetir as séries ou servem para muito mais?"

Post feito por Gracyanne Barbosa no Instagram (Reprodução)

No dia dos Namorados, Gracyanne revelou que continuaria seguindo seu planejamento de exercícios, mesmo se estivesse em um relacionamento. "Dia 12 de junho: mil sairão pra jantar à tua direita, dez mil terão declarações à tua esquerda, mas tu estará treinando", dizia o vídeo. "Nem é meme. A gente segue treinando. E se estivesse namorando, ia treinar e depois jantava, porque a gente é focada. Só está aparecendo meme do Dia dos Namorados, se eu dou risada, eu posto, porque quero que vocês riam também", falou a musa fitness em seguida.

Apoio da família

Em recente entrevista ao portal GShow, Gracyanne revelou que tem contado com o apoio de familiares e amigos próximos após o fim de seu casamento com o cantor Belo. "Agora, estou no meu processo de cura, de recomeço, abraçando a mim mesma e ocupando a mente com aquilo que gosto de fazer que é trabalhar. Também estou aproveitando a companhia de pessoas que amo e dos meus cachorros", declarou.

Ela ainda deixou claro que não pretende se envolver em um novo relacionamento no momento. "Recebi vários presentes e flores de alguém que ainda não se identificou. Lido numa boa, dou risada, brinco. Como sempre falo, estou solteira, porém não disponível. Quero usar esse momento para cuidar de mim", contou.