Solteira, ex-BBB Deniziane manda recado para ator famoso

Deniziane, ex-participante do BBB 24, fala sobre sua vida amorosa após o fim do reality e manda recado para Cauã Reymond

Durante o Prêmio Gshow BBB 24, na noite desta quarta-feira, 17, Deniziane mandou um recado para um ator famoso. O flerte aconteceu após a ex-BBB ser questionada se havia algum crush em sua vida, após o reality show.

No bate-papo com o humorista Ed Gama, a fisioterapeuta, que estava acompanhada de Marcus Vinicius, Leidy Elin e Juninho, analisou sua vida amorosa, e confessou que agora está focada em sua saúde mental e no seu filho.

"Não arrumei. Estou focada em outras coisas, focada em melhorar minha saúde mental, que não está boa", confessou ela, que já havia desabafado nas redes sociais sobre as crises de ansiedade que estava tendo.

"E nem tudo é sobre homem, né, gente. Nós mulheres somos empoderadas, tudo se resume a homem. Então, eu não estou focada nisso agora. Tenho meu filho para cuidar. Entrei no programa com propósito de mudar a vida dele e é isso que estou focando aqui fora agora", afirmou a mineira.

Em seguida, Marcus comentou sobre encontrar um crush, e Deniziane acabou citando o ator Cauã Reymond, ela ainda mandou um recado para o artista. "Cauã um beijo", disse a ex-sister.

O apresentador questionou se ela estava falando do ator, e a fisioterapeuta confirmou que sim: "É. Vou jogar baixo? É lógico que não", completou ela, arrancando risada de todos.

Deniziane fala sobre Matteus e Isabelle

Ainda no programa, Deniziane abriu o jogo sobre a situação entre ela e Matteus. Durante A fisioterapeuta comenta a relação do vice-campeão do BBB 24 com Isabelle. A mineira deixa claro que respeita a decisão do gaúcho:

"A gente teve um relacionamento na casa, eu terminei e a gente se resolveu, façamos de conversar aqui fora e acabou que ele se envolveu com outra pessoa, o Matteus estava solteiro, e eu realmente não tenho problema nenhum com isso, a gente se prometeu conversar aqui fora mas eu só posso falar sobre as minhas ações. Eu Anny, escolhi conversar com ele. As ações dos outros eu não tenho como controlar, ele já está com outra pessoa e eu super respeito", afirmou. Saiba mais!