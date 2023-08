Solteira desde 2017, Jennifer Aniston abre o coração e diz o porque é difícil manter um relacionamento

A eterna Rachel na sitcom 'Friends', Jennifer Aniston já foi casada com Brad Pitt e com o ator e diretor Justin Theroux

Jennifer Aniston abriu o jogo e falou sobre como o casamento de seus pais afetou a maneira como ela se relaciona com outras pessoas. Em uma entrevista recente, a atriz famosa por ser a estrela de diversas comédias românticas, se abriu sobre o impacto que a dinâmica de sua mãe e seu pai teve sobre ela desde muito cedo e como isso influenciou sua vida pessoal e amorosa desde então.

“Sempre foi um pouco difícil para mim nos relacionamentos, acho, porque eu realmente estava meio sozinha”, disse ela. Em um bate-papo com a revista "WSJ", Aniston afirmou que seus pais "não me fizeram pensar, 'Oh, mal posso esperar para fazer isso'". Os pais da atriz, que já faleceram, se divorciaram quando ela era muito jovem.

“Eu não gostava da ideia de sacrificar quem você era ou o que você precisava, então eu realmente não sabia como fazer isso. Então foi quase mais fácil ser meio solo. Portanto, não tive nenhum treinamento real neste dar e receber”, explicou ela.

A estrela também disse que atualmente está focada em suas necessidades e desejos, e não sacrificá-los para agradar a outra pessoa. "Trata-se apenas de não ter medo de dizer o que você precisa e o que deseja. E ainda é um desafio para mim em um relacionamento", ela confesou. "Sou muito boa em todos os outros trabalhos que tenho, e essa é a única área que é um pouco..."

A atriz já foi casada duas vezes, o primeiro casamento foi com o astro Brad Pitt, com quem se casou em 2000 e acabou se divorciando em 2005, na época os veículos de fofoca dos Estados Unidos, noticiaram que Jennifer e Brad teriam se separado pelas atitudes “egoístas” da atriz, que não queria ser mãe. A atriz já esclareceu esses rumores em 2022.

O seu segundo casamento foi com o ator, roteirista e diretor Justin Theroux em 2011 no set do filme "Caçadores de Recompensa" (Wanderlust). Eles começaram a namorar e ficaram noivos em 2012. O casal se casou em 2015 em uma cerimônia íntima e anunciaram a separação em 2017.

Uma fonte próxima à atriz revelou que a atriz ainda acredita que vai encontrar sua alma gemêa: “Lá no fundo, a Jen ainda acredita que vai acabar encontrando a "pessoa certa”, disse a fonte, “Mesmo assim, ela não vai sofrer caso não aconteça, porque ela está genuinamente feliz sozinha. Ela está feliz, saudável e realizada com sua carreira, sua família e seus amigos. Ela já passou por muita coisa, mas se sente abençoada em termos pessoais e profissionais”.

