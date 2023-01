Solteira, Aline Campos aproveita dia de calor em passeio de jet ski no Rio de Janeiro

Modelo Aline Campos se separou recentemente de seu namorado, o também modelo, Jesus Luz

Nesta terça-feira, a modelo recém-solteira Aline Campos (35) decidiu aproveitar o dia de muito sol e calor na cidade do Rio de Janeiro! Em suas redes sociais, a morena surgiu curtindo um passeio de jet ski para se refrescar no dia tão quente.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo apareceu usando um biquíni verde e óculos de sol colorido, em cima do jet ski. Além disso, a ex-namorada do modelo Jesus Luz (35) aparece pulando no mar para se refrescar. “Sem palavras”, escreveu a morena na legenda da postagem.

Aline Campos e Jesus Luz anunciaram o término do relacionamento que durou sete meses no último sábado, 14, através das redes sociais. Apesar de tudo, os dois modelos afirmaram que ainda serão amigos. "Sete meses de muito amor e aprendizados, mas daqui pra frente decidimos, juntos, seguir como os bons amigos que sempre fomos. Foi uma troca muito intensa, e bota intensa nisso! Fomos tão felizes nesse tempo, literalmente colados, que os sete meses parecem 2 anos", diziam no texto.

Aline Campos em passeio de jet ski - Créditos: Reprodução / Instagram



Aline Campos desmente boatos e supostas traições de Jesus Luz

O término relâmpago do relacionamento de Aline Campos e Jesus Luz (35) deu o que falar entre os internautas. No último sábado, 14, a modelo resolveu quebrar o silêncio e fez seu primeiro pronunciamento oficial para desmentir os boatos que estão circulando na web.

Aline desabafou. "Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas", iniciou.

Na sequência, ela afirmou que os dois não se relacionaram quando ele ainda era casado, e que ainda ama o modelo, mas terminou o relacionamento por decisão de ambos. "Eu nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando (...) por mais que seria rápido. Eu não escolheria me relacionar com um cara que acabou de terminar um relacionamento", disse.