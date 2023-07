Sofía Vergara e Joe Manganiello se separam após sete anos

A assessoria do casal confirmou o divórcio ao Page Six após uma série de especulações dos fãs de Sofía

Chegou ao fim o casamento de Sofía Vergara e Joe Manganiello, após sete anos de união. Em comunicado ao Page Six, nesta segunda-feira, 17, os dois pediram respeito na nova fase.

“Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas”, diz comunicado enviado ao site.

Segundo uma fonte disse a publicação, eles já enfrentavam uma crise antes da separação. “Sofía e Joe estão se distanciando há algum tempo e estão se distanciando um do outro para contemplar seu futuro”, afirma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOE MANGANIELLO (@joemanganiello)

A artista trocou alianças com Joe Manganiello em 2015. Os fãs do casal já estavam suspeitando da separação após uma série de postagens feitas pelos famosos. A colombiana está na Italia, aproveitando umas ferias e celebrando seu aniversário de 51 anos. A legenda de um dos posts ajudou a fomentar o boato de crise no casamento: “Quando a vida te dá limões, venha espremê-los na Itália”.

A musa tem postado várias fotos no país europeu enquanto os fãs questionam o motivo do ator não ter acompanhado a estrela na viagem: Mas onde está o marido? Não em uma foto dele em nenhum lugar”, escreveu um seguidor preocupado.

No último dia 10, dia do aniversário de Vergara, ele fez um post parabenizando a esposa que chamou atenção. Ele compartilhou uma foto antiga dos dois, em baixa resolução, e escreveu na legenda: “Feliz aniversário Sofía!!!”. Alguns fãs do casal consideraram a publicação “fria”.

“Eu sou o único que não gosta do jeito que soa? ‘Sofia’... Nem mesmo ‘meu amor, minha amada esposa’, escreveu um, “Nem mensagens de aniversário de bancos soam tão frias”, comentou outro internauta na publicação, “O aniversário do cãozinho causou mais emoção nele”, brincou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOE MANGANIELLO (@joemanganiello)

Sofia Vergara deixa internautas babando em beleza natural

Na segunda-feira passada, 10, a atriz e apresentadora Sofia Vergara decidiu arrebatar os corações de seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques sem maquiagem ou filtro e deixou os internautas completamente chocados com sua beleza natural.