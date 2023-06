Site revela possível futuro da relação de Kylie Jenner e Travis Scott

Empresária Kylie Jenner e rapper Travis Scott têm dois filhos juntos, Stormi e Aire

Parece que a relação da empresária e influenciadora digital Kylie Jenner e do rapper norte-americano Travis Scott realmente não tem mais volta! Segundo o site de fofocas estadunidense, TMZ, o único foco do casal de famosos no momento é a criação dos dois filhos, Stormi, de cinco anos, e Aire, de apenas um aninho.

Desde 2017, Kylie e Travis vivem um relacionamento, porém, em janeiro deste ano, os rumores de uma possível separação começaram a circular. O motivo do término, aparentemente, foi o comportamento festeiro do músico. Na época, a revista People divulgou que as atitudes do texano estariam incomodando a amada, que é mais focada na criação dos filhos e em sua família.

Algumas fontes próximas ao ex-casal revelaram que Kylie é a principal responsável pelos dois filhos, que moram com ela, mas Travis tem liberdade para ver os dois quando e quanto quiser. No dia 18 de junho, celebrado o Dia dos Pais internacionalmente, o rapper esteve com Stormi em Londres.

No começo deste mês, alguns fãs começaram a especular que os dois estariam trabalhando em seu relacionamento, principalmente após serem vistos juntos na formatura da filha, mas fontes dizem que foi apenas para apoiar a pequena.

Kylie Jenner não quer assumir relacionamento com astro de Hollywood, afirma fonte

Recentemente, Kylie Jenner se envolveu em um boato de que já teria feito a fila andar, em um possível relacionamento com o ator Timothée Chalamet. Mas, uma fonte próxima à irmã da influenciadora digital e modelo Kim Kardashian e ex-namorada do rapper Travis Scott ainda não pretende levar seu possível novo romance a público, visto que eles ainda estão apenas se conhecendo melhor.

“Eles estão mantendo as coisas casuais no momento. Não é sério, mas Kylie gosta de sair com Timothée e ver no que dá. Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito”, disse o informante, à revista norte-americana de fofocas People.