Site afirma que Hugh Jackman está pronto para viver novo amor após separação

Hugh Jackman chocou seus seguidores ao anunciar o término de seu casamento de 27 anos com a atriz Deborra-Lee Furness no último mês

Após Hugh Jackman surpreender seus fãs ao anunciar o fim do seu casamento de 27 anos com a atriz e diretora Deborra-Lee Furness no último mês, parece que a estrela já está pronto para entregar seu coração novamente.

Segundo a revista New Idea, parece que "encontrar um novo amor" é a prioridade na vida do ator, famoso por dar vida, ao famoso mutante da Marvel, ‘Wolwerine’. "Todos esperam que Hugh se case novamente bem rápido. Ele é uma pessoa de coração mole e provavelmente se apaixonará pela primeira garota que chamar sua atenção", contou a fonte ao veículo.

Considerado um dos maiores galãs de Hollywood, o que não faltam são pretendes para assumir o posto de amada do ator: "Há uma estrada cheia de mulheres fazendo fila no quarteirão para sair com ele", afirmou.

Após o divórcio, o astro está aproveitando para curtir a vida de solteiro. No último domingo, 01, o ator marcou presença na partida de futebol americano de Kansas City Chiefs contra New York Jets, no MetLife Stadium, em Nova Iorque.

O astro curtiu o jogo de NFL ao lado de Taylor Swift, que está em um relacionamento com o tight end do Chiefs, Travis Kelce, e do casal Ryan Reynolds e Blake Lively. Sites internacionais já noticiaram que o ator tem contado com o suporte do amigo para lidar com o momento conturbado de sua vida pessoal. Os dois serão os protagonistas de ‘Deadpool 3’, com lançamento previsto para 2024.

Hugh Jackman postou uma foto ao lado de Taylor, Blake Lively e Ryan Reynolds! 🥹 pic.twitter.com/BtOXfVeCJI — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) October 2, 2023

O casal, que estava casado desde 1995, anunciou sua separação por meio de um comunicado enviado à revista People: “Fomos abençoados por quase três décadas juntos como marido e esposa em um casamento maravilhoso e com muito amor. A nossa jornada agora começa a mudar, nós decidimos nos separar em busca de crescimento individual”.

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness têm dois filhos: Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18 anos.

Descubra como Hugh Jackman vai dividir fortuna com ex-esposa

Agora, com tudo terminado, fica o desafio sobre a divisão da fortuna avaliada em 290 milhões de dólares - cerca de 1,4 bilhão de reais pela cotação atual - a maior parte do valor viabilizada pelo sucesso de Jackman na indústria cinematográfica.

Porém mesmo separados o ex-casal continua dando exemplo, de acordo com fontes, a separação não poderia ser mais amigável e segundo fonte da revista US Weekly, o ex-casal pretende dividir tudo igualmente.