Descubra como Hugh Jackman vai dividir fortuna de 1,4 bilhão de reais com ex-esposa

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness estão se separando após 27 anos de casamento

Hugh Jackman surpreendeu Hollywood e o mundo na última semana ao anunciar o fim do casamento de 27 anos com a também atriz Deborra-Lee Furness. O casal era considerado um exemplo reverso da notória instabilidade na vida amorosa das celebridades internacionais.

Agora, com tudo terminado, fica o desafio sobre a divisão da fortuna avaliada em 290 milhões de dólares - cerca de 1,4 bilhão de reais pela cotação atual - a maior parte do valor viabilizada pelo sucesso de Jackman na indústria cinematográfica - principalmente interpretando Wolverine, o famoso mutante da Marvel.

Porém mesmo separados o ex-casal continua dando exemplo, de acordo com fontes, a separação não poderia ser mais amigável. Jackman, de 54 anos, e Furness, de 67 anos, pretendem dividir tudo igualmente, segundo fonte da revista US Weekly e que foi reverberada em veículos como 'The Daily Mail'.

“As vidas deles estavam tão interligadas, e é um processo extremamente complicado e angustiante dividir tudo e descobrir quem fica com o quê em termos de bens e finanças”, disse uma fonte à publicação. "O pedido [do divórcio] será formalizado na hora oportuna, mas antes que isso aconteça, o objetivo é chegar a um acordo. Eles estão determinados a [fazer isso] da forma mais amigável possível".

Fontes inclusive relatam que Jackman está “arrasado” e “muito triste” com o fim do casamento, sites internacionais noticiaram que o ator tem contado com o suporte do amigo Ryan Reynolds para lidar com o momento conturbado de sua vida pessoal. Os dois serão os protagonistas de ‘Deadpool 3’, com lançamento previsto para 2024.

Em 2010, a revista 'Men's Health' estimou que o patrimônio "individual" do astro em cerca de US$ 257 milhões (ou seja, 1,2 bilhão de reais). O agora ex-casal iniciou a vida juntos em meados dos anos 1990 e conseguiu amealhar diversas propriedades luxuosas no país natal de ambos, a Austrália, e também nos EUA, onde Jackman vivia a maior parte do tempo por conta da sua agenda profissional.

O casal, que estava casado desde 1995, anunciou sua separação por meio de um comunicado enviado à revista People: “Fomos abençoados por quase três décadas juntos como marido e esposa em um casamento maravilhoso e com muito amor. A nossa jornada agora começa a mudar, nós decidimos nos separar em busca de crescimento individual”.

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness têm dois filhos: Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18 anos.