Sinéad O'Connor fez pausa na carreira após enterrar filho de 17 anos

Filho de Sinéad O'Connor foi encontrado morto dois dias após desaparecer de hospital psiquiátrico

A cantora Sinéad O'Connor (56) morreu nesta terça-feira, 25, um ano depois do falecimento de seu filho, Shane O'Connor (17). Na época, o caso foi tão traumático para a artista, que ela precisou fazer uma pausa na carreira.

Em comunicado compartilhado através de sua assessoria de imprensa, Sinéad falou que estava deixando seu trabalho de lado para cuidar de sua saúde mental. A expectativa era que sua agenda retomasse apenas neste ano.

"Gostaríamos de anunciar respeitosamente que, devido ao processo de luto em andamento, Sinead foi avisada de que seria mais saudável para ela tirar o restante deste ano e esperamos reagendar os shows para 2023, quando ela estiver se sentindo mais forte", declarou.

Desde o falecimento de Shane, a cantora deixou claro que iria lutar por justiça, apontando que o hospital onde o filho estava internado era o responsável pelo incidente. Ela também disse que iria processar o governo da Irlanda por mentir durante a divulgação das respostas sobre o caso.

"Fiz a identificação formal do corpo do meu filho, Shane. Que Deus perdoe o estado irlandês, porque eu nunca perdoarei. Agora a Tusla [uma agência] quer discutir comigo 'um comunicado para a mídia', sem dúvida querendo que eu me junte aos seus esforços para fazer com que a morte do meu filho pareça que não aconteceu nas mãos do Estado", escreveu.

Sinéad completou dizendo que o serviço público do país divulgou informações "desonestas" ao responder questionamentos sobre a morte do filho, se recusando a assumir a responsabilidade.

"Expressos como sempre na preocupação onipotente e falsa que afirmam ter pela privacidade das crianças que morrem sob sua guarda. Agora irei reservar um tempo para lamentar [a morte de] meu filho, mas quando estiver pronta, contarei exatamente como o estado irlandês, nas formas ignorantes, malignas, egoístas e mentirosas da Tusla e HSE, possibilitaram e facilitaram sua morte", publicou.

Shane estava internado em um hospital psiquiátrico, onde tratava de um quadro severo de depressão. Ele apareceu morto depois de ficar alguns dias desaparecido. A suspeita é que ele cometeu suicídio.

O garoto foi fruto do relacionamento de Sinead com o cantor folk Donal Lunny. Ele era um dos quatro filhos da artista, que agora deixa três herdeiros: Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Francis Neil Bonadio.