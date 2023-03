Sincerona, Simaria desmente que seja sapiossexual: "Que diacho é isso?"

Simaria desmente que seja sapiossexual após boatos; veja o que ela disse

A cantora Simaria usou suas redes sociais nesta quarta-feira (22) para desmentir que seja sapiossexual. Ela se pronunciou após uma revista noticiar que ela só se sente interessada por homens inteligentes e por quem tem uma admiração intelectual.

Sem saber o que a expressão significa, a sertaneja soltou o verbo e negou a informação em dois posts em seu perfil oficial.

"Que diacho é sapiossexual? É cada fake news que é melhor dar risada", disse ela.

Após a publicação, muitos fãs deixaram mensagens se divertindo. "Não é a primeira nem será a última vez que eles soltam noticias falsas pra queimar ou atrair deboche contra as pessoas, pior ainda quando trazem supostos fatos científicos falsos", disse um. "Que situação", disse outro. "Gente, como assim?", declarou outro.

Sapiossexual é o interesse só por pessoas inteligentes.

É cada fake news que é melhor dar risada — Simaria (@SimariaMendes) March 22, 2023

