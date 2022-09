Simone Mendes mostra realidade da vida cotidiana e brinca sobre luxo: ''Nem tudo''

Nada de luxo! De forma divertida, cantora Simone Mendes mostra a realidade por trás das câmeras em sua mansão e impressiona web

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 08h26

A cantora Simone Mendes (38) provou que, a vida por trás das câmeras nem sempre é luxuosa. De forma divertida, ela mostrou um detalhe de sua vida cotidiana nas redes sociais, enquanto cozinhava. Na noite da última quinta-feira, 22, a compositora brasileira brincou com uma panela velha.

Já dizia o ditado popular: panela velha é que faz comida boa. De acordo com a artista brasileira, nem tudo em sua casa é “chique”. Para ela, o importante é o fato de a panela estar funcionando, ainda que tenha perdido uma peça importante: o cabo.

“Aí você fala assim: ‘tudo na casa da coleguinha é chique’. Nem tudo, nem tudo. Vou mostrar pra vocês a realidade dos fatos. Oremos. Mas, está funcionando. Olha o estado da minha panela de pressão”, disse ela rindo da situação.

“Cadê a asa da minha panela de pressão. Onde foi parar a asa? Voou, levaram simbóra a asinha. Agora tem que pegar só pela parte de lá. Fazendo um milhozinho”, brincou ela enquanto fazia um milho cozinho para uma noite em família.

