Simone Mendes descarta possibilidade de retomar dupla com Simaria e dá opinião sincera a respeito da separação

A cantora Simone Mendes (38) abriu o seu coração e deu o veredito sobre a possibilidade de retomar a dupla sertaneja com a irmã, Simaria (40).

Em entrevista ao podcast PodCats, a artista descartou um possível retorno da dupla e reforçou que a sua prioridade no momento é a carreira solo.

"Eu acredito que o que tem para você e para mim está escrito, está nas mãos de Deus. A realidade hoje, minha e da minha irmã, é que o ciclo se encerrou. Agora é minha história, Simone Mendes, e a história dela. Não tem mais Simone e Simaria", disparou ela.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla em agosto deste ano após protagonizarem alguns desentendimentos públicos nos meses anteriores.

Na ocasião, em comunicado oficial, Simaria falou sobre o fim da dupla.

"Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse.

Simone Mendes homenageia Marília Mendonça: "Sempre foi única"

Simone Mendes (38) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para a rainha da sofrência, Marília Mendonça (1995-2021)

Em seu perfil no Instagram, Simone recordou uma foto em que aparece abraçada com Marília e falou sobre a falta que ela faz, não apenas para o cenário musical, mas também para as pessoas que sempre foram próximas a ela.

"Um ano que existe um espaço vazio na vida de todos que lhe amava, um vazio na falta de alguém que jamais será substituída, sempre foi única. A gente se falava pouco, mas ela sempre me tratou com tanto carinho que eu me sentia amada. Você sempre foi a verdadeira rainha, no palco e na vida", disse na legenda da publicação.

Os fãs de Simone ficaram emocionados com a homenagem. "Marília vive! Para sempre, em todos os cantos", disse uma seguidora. "Infinitamente única... Que falta ela faz, a voz dela faz", falou outra. "Que saudades, rainha", falou uma terceira.