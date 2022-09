Simone ganha declaração do marido, Kaká Diniz: ''Me mostra que vale a pena viver feliz''

O empresário Kaká Diniz dividiu uma declaração de amor para a esposa, Simone, através das redes sociais

Simone (38) ganhou uma declaração e tanto do marido, Kaká Diniz (37), através dos stories do Instagram nesta quinta-feira, 22. Em conversa com os seguidores, o empresário recebeu um recado de um fã da cantora e não escondeu o seu amor.

O seguidor questionou sobre como é viver ao lado da esposa e ele respondeu com uma bela declaração.

"Me mostra todos os dias que vale a pena viver feliz ao lado deles! Olha esse testemunho de amor", escreveu ele marcando a amada na publicação.

Recentemente, Simone dividiu com os seguidores o presente de aniversário luxuoso que deu para o marido. Para o marido não ver o presente, Simone se trancou em um quarto e mostrou o presente: Uma pulseira riviera de diamantes negros. “Ele vai ficar louco, ele estava desesperado por uma riviera de diamante negro”, comentou.

SIMONE FLAGRA O MARIDO JOGANDO VIDEO-GAME NO QUARTO DO FILHO

A cantora Simone Mendes (38) divertiu os seguidores que a acompanham nas redes sociais ao mostrar um momento de diversão do marido! Nos Stories de seu Instagram, a cantora apareceu tomando café da manhã e contou que ficou à procura de Kaká Diniz (37) em casa. Na sequência, ela descobriu por meio das câmeras de segurança da casa que o empresário estava jogando videogame no quarto do filho do casal, Henry, de 8 anos.

