Simaria descarta casamento e dá conselho: "Se tiver dinheiro"

Simaria respondeu uma pergunta sobre casamento enviada por uma seguidora pelas redes sociais

Simaria (40) aproveitou a folga na agenda para responder perguntas enviadas pelos fãs. Uma delas questionou se ela casaria novamente. A cantora descartou a possibilidade e ainda engatou um conselho surpreendente.

"Estou longe de casamento. Ando em uma fase feliz comigo mesma... É tão bom entrar no meu quarto e não ter ninguém para me encher, tomar meu banho, ficar quietinha e ler... Fazer o que eu gosto de fazer e escrever minhas músicas, pensar na vida, olhar para mim mesma", disse.

Ela ainda aconselha "Se você aceitou se casar, eu vou lhe dar um conselho: faz o seguinte, se você tiver condição, bota o cabra lá em uma casa e você em outra. Ou então você em um quarto e ele em outro. Separado, separado. Eu não quero mais saber de dormir comigo", finalizou.

Crise que encerrou parceria entre Simone e Simaria começou no Ratinho; relembre

Para quem não lembra, a confusão entre as coleguinhas mais queridas do Brasil aconteceu em maio de 2022 e acabou se estendendo por algumas semanas, após viralizar nas redes sociais um áudio do programa. Nele, Simone e Simaria aparecem tendo uma briga na frente da plateia e do apresentador.

A dupla estava prestes a se apresentar no palco do programa, mas Simaria acabou interrompendo a performance para explicar que sua voz não iria sair 100% no ao vivo, devido a um problema de saúde na voz.

"Só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… Vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação", falou a cantora.

Após o desabafo da irmã, Simone se mostrou um pouco sem paciência e pediu para ela se preservar. No entanto, Simaria seguiu determinada a fazer a melhor apresentação possível e rebateu a irmã logo em seguida.