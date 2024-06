Silvia Poppovic revela desde quando conhece o novo namorado: ‘Coração aquecido’

Depois de ficar viúva, Silvia Poppovic começa um novo relacionamento e revela qual é a sua história com o novo amor, Álvaro Malheiros

A apresentadora Silvia Poppovic está apaixonada! Em clima de Dia dos Namorados, ela assumiu o namoro publicamente com o advogado Álvaro Malheiros ao mostrar fotos do casal nas redes sociais. Logo depois, a estrela contou que eles se conhecem há muitos anos.

Silvia revelou que os dois se conheceram há 45 anos, quando amigos tentaram juntá-los como um casal. Porém, no passado, eles não se identificaram e o romance não aconteceu. Agora, muitos anos depois, eles voltaram a conversar pela internet quando ela foi vítima de um assalto. Entre uma conversa e outra, eles se apaixonaram e decidiram viver um namoro.

"Eu tenho uma boa notícia para contar para vocês: eu estou namorando. E eu conto isso para vocês com o coração muito aquecido porque, depois de tudo que eu passei, eu não imaginava que pudesse me abrir para essa emoção de novo. Com essa intensidade, com essa esperança de uma vida com alguém como companheiro para dividir o meu cotidiano, as viagens, os meus sonhos e isso está acontecendo. Eu postei ontem a foto do Álvaro, que é o meu namorado. Ele é um advogado, muito simpático”, disse ela.

E completou: "Aliás, nós temos uma história bem bonita. A gente se conheceu há mais de 45 anos atrás. Tentaram nos apresentar naquela época, e não deu Match. Quando 50 anos depois, quando eu fui assaltada, ele me mandou uma mensagem de solidariedade, nós começamos a conversar e essa história já tem mais de um mês e meio”.

Então, Poppovic contou o motivo de revelar o romance publicamente. "Então eu quis ser transparente com você que me segue e contar logo de cara para não aparecer na imprensa depois, aquelas coisas todas mal contadas. A verdade é que nós estamos namorando, estamos nos conhecendo, estamos nos gostando e a vida ganha um outro colorido quando tem alguém tão a ver com você e está sendo muito gostoso. Então torçam por mim, torçam por nós porque a vida com amor fica muito melhor”, comentou.

Por fim, ela destacou a importância do amor. "Amor pode acontecer em qualquer época, em qualquer fase, em qualquer momento da vida, o importante é você estar aberto para isso. você olhar para as pessoas ao seu lado e querer construir a vida sem preconceitos. Eu quero viver intensamente todas as fases da minha vida, e é isso que eu estou fazendo agora”, disse.

Vale lembrar que Silvia ficou viúva em novembro de 2022, quando o médico Marcello Bronstein faleceu aos 78 anos. Na época, ele lutava contra a leucemia desde 2021 e chegou a passar pelo transplante de medula óssea, mas não resistiu.

A apresentadora e Marcello tiveram uma filha, Ana, de 24 anos.