Silvia Poppovic desabafa sobre a vida amorosa após a morte do marido

A apresentadora Silvia Poppovic abriu o jogo sobre voltar a se relacionar com alguém após a morte do marido, Marcello Bronstein

A jornalista Silvia Poppovic fez um desabafo comovente ao falar sobre a morte de seu marido, o médico Marcello Bronstein, que faleceu em novembro do ano passado, em decorrência de uma leucemia.

Em entrevista ao Link Podcast, ela se emocionou ao falar sobre como está lidando com o luto. "Choro quase todos os dias. Ele não devia ter morrido tão cedo, estava inteirão. Tenho muito respeito por ele e sei que ele tinha muito respeito por mim também", afirmou a apresentadora.

Poppovic, que foi casada por 27 anos e teve uma filha com Marcello, que se chama Ana, ainda revelou que já foi questionada sobre voltar a se relacionar com outra pessoa após o falecimento do marido. A apresentadora confessou que ainda não pensa em um novo relacionamento.

"Eu acho que isso vai acontecer, se Deus quiser. Eu fui bem casada [com o Marcello] e quando você é bem casada você acredita nos relacionamentos. Eu acredito que posso encontrar outra pessoa, mas nesse momento, são só seis meses da morte dele, eu não consigo pensar nisso. Ainda tem um buraco enorme... Sexo nesse momento não consigo nem pensar nisso, o que eu penso é nele. Casamento é mais que só tesão", afirmou ela.

Silvia Poppovic resgata cliques ao lado do marido e fala sobre saudades

No dia que completou seis meses da morte do marido, Marcello Bronstein, a apresentadora Silvia Poppovic usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques ao lado do amado e falar sobre a saudade que sente dele.

"Hoje faz 6 meses que você se foi! Quando vejo nossas fotos, agradeço os momentos inesquecíveis que vivemos juntos! Foram 27 anos intensos de amor e aprendizado; fizemos uma linda família, viajamos juntos pelo mundo, ouvimos muita música boa. Curtimos nossos amigos, fomos cúmplices e companheiros nos momentos difíceis e nós gostamos, cada vez mais, com o passar do tempo. Muitas saudades, meu querido Marcello! Você continua vivo e vibrando dentro de mim! Te amo!", escreveu.