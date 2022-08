Sheila Mello celebra 24 anos do concurso Loira do Tchan: ''Um lugarzinho especial no meu coração''

Sheila Mello celebrou os 24 anos de sua vitória no concurso Loira do Tchan, que lhe deu a oportunidade de virar dançarina do É o Tchan

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 18h44

Nesta terça-feira, 30, Sheila Mello (44) decidiu usar suas redes sociais para celebrar os 24 anos de sua vitória no concurso Loira do Tchan, do Domingão do Faustão, que a fez se tornar uma das dançarinas do grupo É o Tchan. Para lembrar com carinho dessa época, a artista publicou um vídeo onde mesclava imagens do programa e também dos bastidores do quadro, enquanto ela curtia ao lado de outras competidoras.

Na legenda, ela fez questão de agradecer seus fãs que fizeram ela ganhar a competição na época: "E lá se vão 24 anos desse dia incrível. Quando eu paro para pensar o quanto vocês votaram nesse dia, tenho até dó dos pais de vocês que reclamaram na época, sobre a conta do telefone."

"A minha história no É o Tchan, é para sempre e todos vocês que acompanham desde essa época, tem um lugarzinho especial no coração. Porque não existiria a Sheila Mello se não fosse por vocês, então nesses 24 anos de história, meu imenso OBRIGADA.", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lembro como se fosse hoje", disse um. "Icônico demais!", falou outro. "Mais que merecido!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo que Sheila Mello fez para celebrar os 24 anos do concurso Loira do Tchan:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello exibe barriga trincada ao posar com biquíni mínimo

Recentemente, Sheila Mello chamou atenção da web ao esbanjar sua beleza usando um biquíni mínimo que realçava sua barriga trincada e seus braços torneados. "Musa" e "Maravilhosa sempre!", foram só alguns dos comentários recebidos pela artista no post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!