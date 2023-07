Eita! Shakira enfrenta nova acusação fiscal na Espanha

Shakira já responde a acusações de suposta sonegação fiscal no país entre os anos de 2012 e 2014

Shakira está com novos problemas na justiça espanhola. A cantora está enfrentando uma nova acusação de fraude fiscal. De acordo com a Corte, o novo processo é derivado de uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do país.

“O Tribunal de Instrução 2 de ‘Esplugues de Llobregat’ iniciou um procedimento derivado da denúncia apresentada pelo Ministério Público contra a cantora Shakira por dois supostos crimes contra a Fazenda Pública pelo IRPF e imposto sobre o patrimônio do exercício 2018″, indicou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) em nota.

Esse novo processo se junta aos outros casos por supostas irregularidades fiscais cometidas pela cantora entre os anos de 2012 e 2014, que serão julgados em novembro na Audiência de Barcelona.

A cantora está sob a acusação do Ministério Público do país por ter sonegado 14,5 milhões (cerca de R$77 milhões de reais) do Tesouro espanho. Caso seja condenada, o MP pediu uma pena de oito anos de prisão e multa de R$24 milhões de euros (R$128 milhões de reais na cotação atual).

Segundo o Estadão, a cantora é acusada de ter utilizado uma "estrutura corporativa" criada anos antes para não pagar impostos na Espanha nos anos de 2012, 2013 e 2014,apesar de residir no país por mais de 183 dias, como determinado pela lei do país.

A colombiana nega as acusações e sustenta como defesa que, devido a sua profissão, mantém um estilo de vida em constante movimento e, portanto, não teria uma moradia fixa. Em entrevista à revista Elle, a cantora chegou a afirmar que a Receita espanhola recorre “a uma campanha agressiva para tentar influenciar pessoas e exercer pressão através da imprensa”.

Atualmente, a cantora não mora mais na Espanha. A cantora se mudou para o país enquanto esteve casada com ex-marido e ex-jogador Gerard Pique. Desde a polêmica separação, ela se mudou com os filhos para uma residência em Miami.

