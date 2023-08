Sérgio Malheiros conta última conversa que teve com Aracy Balabanian: ''Tudo mentira''

Após viver neto de Aracy Balabanian em novela, ator Sérgio Malheiros conta forte vínculo criado com ela e última conversa que tiveram antes de sua morte

O ator Sérgio Malheiros contou qual foi a última conversa que teve com Aracy Balabanian. Nesta segunda-feira, 07, ao saber da morte da atriz, o jovem logo resgatou cliques com ela durante a convivência que tiveram em Da Cor do Pecado. A novela marcou a estreia dele nas novelas e na trama ele era neto da falecida.

Sem filhos biológicos e sem ter casado, a atriz conquistou netos em seu trabalho como Sérgio Malheiros, que fez questão de homenageá-la. "Não sei dizer em palavras a tristeza que senti ao ler essa notícia. Foi difícil acreditar. Me lembro que liguei pra ela há poucas semanas, perguntei como ela tava, e a resposta foi: “Tô ótima. Não liga pra essas fofocas, não. É tudo mentira…", contou o que ela disse na última conversa que tiveram.



O ator falou sobre o forte vínculo que construíram. "Aracy vai ser pra sempre uma referência pra mim. Minha avó na arte e na vida. Obrigado por todos os conselhos, histórias e ensinamentos que fizeram toda a diferença ao longo de todos esses anos da minha vida e carreira", disse ele.



"Aracy sempre tinha alguma coisa pra ensinar e sempre me incentivava (e cobrava) que eu estudasse muito… Ela me fez acreditar que eu poderia realmente viver do meu trabalho. Perdemos, além de uma artista gigante, um ser humano fantástico", lamentou ele.

Outra famosa que se mostrou muito próxima de Aracy foi Patrícia Poeta, que revelou chamá-la de dinda, assim como o filho dele, Felipe Poeta. Durante o Encontro desta segunda-feira, 07, ela foi surpreendida com a notícia da morte da atriz e se emocionou.

A MORTE DE ARACY

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos de idade nesta segunda-feira, 7, após um período internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A estrela lutava contra um câncer de pulmão no fim de 2022.

Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família. Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era filha de imigrantes da Armênia. Ela teve sete irmãos e se apaixonou pelo teatro na infância. Durante a vida, ela nunca se casou e nem teve filhos.

A estreia dela na TV foi em 1965, quando atuou em Antígona, na TV Tupi, e ela fez parte do grupo de Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Além disso, ela se formou na Escola de Arte Dramática da Universidade de Sâo Paulo (USP). Em sua trajetória, ela atuou em O Casarão, Coração Alado, Locomotivas, Vila Sésamo, Elas Por Elas, Ti Ti Ti, Que Rei Sou Eu?, Rainha da Sucata, Deus Nos Acuda, A Próxima Vítima, Da Cor do Pecado, Toma Lá, Dá Cá, Passione, Sol Nascente e Pega Pega.