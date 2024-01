Sérgio Malheiros compartilha momentos românticos com Sophia Abrahão

Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão estão curtindo o começo do ano no litoral da Bahia; o casal celebrou nove anos juntos em 2023

Sérgio Malheiros encantou os seus seguidores com fotos românticas ao lado da amada, a atriz Sophia Abrahão. O casal está curtindo o verão e o início de ano no litoral da Bahia. Na publicação no Instagram, o ator não poupou cliques românticos, em uma das fotos ele aparece carregando Sophia pela areia.

Os fãs do casal encheram o post de elogios: “Maravilhosos, aproveitem!Vocês merecem”, escreveu uma, “É contagiante a união de vocês”, comentou um segundo, “Ficaram com a beleza do mundo todinha pra eles”, brincou uma terceira. Sérgio ainda recebeu uma chuva de elogios pelo visual - ator está de tranças no cabelo e chamou atenção dos fãs: “Amando as tranças!!!”, escreveu uma, “Lenny Kravitz, versão 2024”, disse outro comparando ele com o astro de Hollywood.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2014, quando se conheceram durante as gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo, e no ano passado completaram nove anos juntos com direito a declarações nas redes sociais.

Sophia Abrahão debocha dos rumores de crise com Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão surgiu nas redes sociais para negar os rumores de que estaria em crise em seu relacionamento com o ator Sérgio Malheiros. Os dois estão juntos há bastante tempo e foram surpreendidos com os boatos de que o romance estaria por um fio. Porém, ela debochou dos rumores ao ver o motivo que estava sendo cogitado.

A estrela gravou stories do Instagram para contar que ficou surpresa ao ver que seu romance estaria em crise por causa das idas dele para rodas de samba e negou os boatos.

"E aí eu fui saber do motivo, né. Fui ler a matéria. Tipo: ‘Meu Deus, será que o Sergio tem falado coisas por aí que eu não estou sabendo? Será que eu vou descobrir que meu casamento está por um fio por uma matéria que eu li no Twitter?’. E aí eu fui ver o motivo… E o motivo, pasmem, é que o Sergio tem saído em fins de semana para rodas de samba e eu estou muito insatisfeita e falei com amigos próximos que o Sergio não pode ir para roda de samba nos fins de semana. Olha, que pataquada, hein galera. Quanto mais um rezo, mais assombração me aparece”, disse ela.