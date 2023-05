Sérgio Hondjakoff reencontra mãe após um ano na clínica de reabilitação

Ator conhecido como o 'Cabeção' de Malhação, Sérgio Hondjakoff passou por longa luta contra as drogas

O ator Sérgio Hondjakoff se reencontrou com a mãe após passar um ano internado em uma clínica de reabilitação para combater o vício em drogas. Em uma entrevista com a repórter Gaby Cabrini, do SBT, o ator conhecido por seu personagem 'Cabeção' em Malhação teve uma conversa sincera com dona Carmen.

Ela cobriu seus olhos por trás e perguntou:"Adivinha quem é". "Ah. Oi, mãe. Tudo bem?", respondeu ao reconhecê-la. "Reconheceu? Aqui é uma nova mãe, espero que você seja um novo filho agora também", disse, dando vários beijos no filho. A repórter, então, perguntou o que ele gostaria de falar para a mãe.

"Eu sei que minha mãe me ama muito, é por isso que ela me protege tanto. Eu espero ser uma pessoa que tome as rédias da minha vida, que eu faça as coisas certas, possa ser um exemplo pro meu filho, possa ser um bom pai pra ele, que eu consiga desempenhar o papel de pai assim como vocês foram pais", dedicou ele.

"Você me culpa as vezes por ter te internado, mas você esquece que quem procurou isso, infelizmente, foi você. Eu só quis salvar a sua vida porque tanta gente morre de overdose", lamentou ela.

Ele rebateu, dando a entender que ainda não concordava com a internação: "Eu não vou ter coragem de fazer isso com o Benjamin [seu filho]. Se o Benjamin daqui uns anos ficar adolescente e for para as drogas também, eu não vou ter coragem de internar ele assim por muito tempo porque é doloroso. Tem um lado ruim de ficar contra a própria vontade em um tratamento longo".

Envolvimento com as drogas

Durante a conversa, Sérgio Hondjakoff negou que interpretar o ‘Cabeção’ seria o motivo pelo qual se envolveu com os entorpecentes, mas deu detalhes sobre a rotina corrida nas gravações da novela: "Eu tinha muita cena para decorar, gravava muito, não tinha tempo de ir ao psiquiatra, pra compartilhar com um terapeuta, com um psicólogo”, o ator desabafou sobre seu psicológico.

“A maneira mais prática que eu tinha de me motivar do nada era recorrendo ao subterfúgio artificial, que seria a droga”, Sérgio contou.