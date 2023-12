Sequestrador diz porque agrediu Marcelinho Carioca: "Não foi pela minha mulher"

Sequestrador diz porque agrediu Marcelinho Carioca; vídeo que não teve a autenticidade comprovada está circulando nesta segunda-feira, 18

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma declaração de um rapaz que seria um dos supostos sequestradores de Marcelinho Carioca. No vídeo, ele revela o "motivo" do crime.

A gravação está circulando na tarde desta segunda-feira, 18. Até o momento, não foi confirmava a autenticidade da gravação, mas um detalhe surpreendeu os fãs: é que o tecido estendido na parede é o mesmo que aparece no vídeo gravado pelo ex-atleta.

No vídeo, o sujeito negou que tenha sequestrado o ex-atleta após o envolvimento do famoso com sua esposa. "Galera, é o seguinte. Eu bati nele mesmo, nem foi por causa da minha mulher. Eu falei com ele: 'quantos mundiais o Corinthians tem?'. E falou que tem dois, aí nem pensei duas vezes. Pancada mesmo, nunca vi Mundial sem Libertadores", disse o rapaz.

Compara abaixo os dois vídeos:

Sequestrador faz zoeira agora?? Percebam que é o mesmo pano de fundo nos dois vídeos🤔🤔🤔 pic.twitter.com/99CqcxpQb5 — RoziSNews (@RoziSNews) December 18, 2023

JOGADOR DEIXOU CATIVEIRO

Desaparecido desde o último domingo, 17, o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi resgatado pela polícia em um cativeiro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O programa da Record, ‘Balanço Geral’ acompanhou o resgate do ícone do Corinthians ao lado da polícia e registrou o momento em que ele foi libertado ao lado de uma mulher.

As imagens, divulgadas pelo jornal, mostram Marcelinho dentro de uma viatura policial, com o rosto coberto por uma camisa. O ex-atleta é amparado por policiais e pelo cinegrafista do programa, que solicita ao ex-jogador que faça o sinal de positivo com o dedo para mostrar que está bem após vivenciar um sequestro relâmpago.

Ao lado de Marcelinho, é possível notar a presença de uma mulher, que teria sido sequestrada ao lado do jogador. Poucos minutos antes do resgate, o ex-atleta apareceu em um vídeo no qual revela ter sido sequestrado, alegando que o incidente ocorreu após se envolver com uma mulher casada.