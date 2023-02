Separados pela guerra da Ucrânia, Giulia Be celebra um ano de namoro com Conor Kennedy

Giulia Be namora com neto de ex-presidente americano, Conor Kennedy, que estava lutando na guerra da Ucrânia

Giulia Be (23) deixou seus seguidores emocionados nesta terça-feira, 01. A cantora, que faz raras aparições ao lado do namorado, Conor Kennedy (28), fez uma homenagem para comemorar seu primeiro ano ao lado do amado e revelou detalhes da relação, que precisou lidar com a distância após o neto do ex-presidente americano John F. Kennedy (1917–1963), servir ao exército e lutar na guerra da Ucrânia.

A atriz de 'Depois do Universo', filme da Netflix, comoveu os fãs com um vídeo que traz algumas cenas do relacionamento. Entre lágrimas e sorrisos, Giulia compartilhou registros de Conor, que também namorou a cantora americana Taylor Swift (33), se despedindo: “O dia em que você foi pra guerra da Ucrânia foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mas eu sabia que você precisava ir…”, abriu o coração na legenda do vídeo.

Ao som de 'Tempo', canção feita para o amado, a cantora revelou que manteve a fé em Deus durante todo o período e compartilhou fotos chorando de saudade do amado. Ela também fez questão de mostrar que apesar das dificuldades, Conor tentou se manter próximo e mandava presentes, como buquê de flores e cartas para se comunicarem, mas que passavam longos dias sem conseguir se falar.

No fim do vídeo, Giulia celebrou o reencontro com Kennedy e declarou que considera um “Milagre de aniversário”, no trecho em que aparece se jogando nos braços do amado em um aeroporto em Paris, enquanto ele ainda vestia trajes do exército. A cantora encerrou a declaração agradecendo os comentários de apoio e disse que se sente feliz em poder dividir a história do casal após tanto tempo em silêncio.

Giulia Be conta como conheceu namorado, ex de Taylor Swift

Um verdadeiro conto de fadas! Giulia Be participou do PocCast e contou que conheceu Conor Kennedy através da irmã do americano, após conhecê-la em uma viagem.

Ao serem apresentados, a cantora passou seu numero de Whatsapp e eles começaram a conversar frequentemente: “A gente não se mandava mensagem todo dia, mas era muito engraçado porque a gente chamava de cartas de amor. Era de três em três dias, a gente mandava cem mensagens com as perguntas mais profundas e a gente realmente se conheceu e se apaixonou por muito tempo antes da gente se ver pessoalmente”, revelou.