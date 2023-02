Sem roupa, Mariana Ximenes confunde fãs ao surgir natural: “Que mulher!”

Aos 41 anos, Mariana Ximenes arrancou suspiros ao surgir natural em banho de cachoeira

Uau! Na tarde deste domingo, 19, a atriz Mariana Ximenes (41) deixou os seguidores desconcertados ao compartilhar um clique semi nua na cachoeira. Longe da folia do Carnaval, a loira escolheu a tranquilidade da natureza para relaxar.

Com os cabelos molhados, a beldade ostentou o corpão de violão e elevou a temperatura na web ao confundir os fãs e surgir com um biquíni sem alça enquanto se refrescava em meio ao cenário paradisíaco. "Desejo de domingão: sol e mar", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram admirados com as fotos ousadas da gata. “Mulher mais linda do mundo”, falou um. “Naturamente linda”, comentou outro. “Perfeita em todas as fotos”, disse um terceiro. "Sou fã demais!", disparou mais um.

Ainda na última semana, Mariana Ximenes roubou a cena nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos de sua recente viagem para a Bahia!

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARIANA XIMENES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Linda!

Dona de um corpo escultural, Mariana Ximenes elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um clique ousado nas redes sociais.

Na paraia, a atriz aparece exibindo sua barriga sarada e suas curvas perfeitas ao usar um biquíni fininho, enquanto faz pose encostada em um barco azul com detalhes brancos.

Ao dividir o clique na internet, Ximenes compartilhou um trecho da música O barquinho, de Elis Regina. "'Dia de luz, festa de sol. E o barquinho a deslizar. No macio azul do mar…'", escreveu ela na legenda da publicação.