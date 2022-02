Sem a presença da família, sobrinho de Silas Malafaia se casará com cantor que participou do 'The Voice'

Sobrinho de Silas Malafaia, Rodrigo Malafaia e o cantor Leandro Buenno oficializarão a união na próxima sexta-feira, 4

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 20h41

Rodrigo Malafaia e Leandro Buenno vão se casar!

O modelo e o cantor, que participou do The Voice Brasil, da TV Globo, oficializarão a união na próxima sexta-feira, 4, em Mairiporã, São Paulo.

Rodrigo é sobrinho do pastor Silas Malafaia (63), que é assumidamente contra a comunidade LGBTQIAP+, por isso a família do modelo não comparecerá ao evento, já que eles não concordam com o enlace gay.

O casal está ansioso para o casamento e nas redes sociais estão fazendo contagem regressiva para o grande dia. Recentemente Rodrigo relembrou uma viagem que fez com Leandro, quando faltava um pouco mais de um mês para a cerimônia.

"Essa viagem foi especial, foi mágica, foi inexplicável! E esse momento foi um dos mais gostosos, em que deu aquela emocionada forte… Nessa hora tocava uma música linda, sem letra, era algo lindo instrumental… faltava um dia pra virada e pro nosso casamento praticamente 1 mês. Obrigado por fazer de todos os meus dias os melhores possíveis. Eu te amo cada dia mais meu príncipe", escreveu ele.

Confira a foto de Rodrigo Malafaia e Leandro Buenno: