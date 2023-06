Sem frescura, Leonardo passa as próprias roupas: 'Aprendi com a minha mãe'

Nos bastidores do show, Leonardo mostra que não tem frescura antes de subir no palco; veja o vídeo

Gente como a gente! Leonardo usou as redes sociais no último domingo, 18, para compartilhar um momento incomum de sua rotina. Em seu perfil no Instagram, o cantor sertanejo mostrou que arregaçou as mangas ao trocar o microfone pelo ferro de passar roupas minutos antes de subir ao palco.

Em suas redes sociais, o marido de Poliana Rocha compartilhou um vídeo para mostrar que é um homem prendado. Nas imagens, ele aparece nos bastidores do show com o ferro em mãos passando suas calças. “A gente faz de tudo um pouco, antigamente eu aprendi com a minha mãe… Ficou boa né?!”, disse ele ao mostrar o resultado final do serviço.

“Pra quem acha que eu só bebo! Tô aqui passando a roupa pro show de hoje”, disse ele na legenda. Na seção de comentários da publicação, Leonardo recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs. “Já dizia minha mãe: O saber não ocupa espaço”, falou uma.

“Que gracinha gente, o Leonardo passando a calça dele. Muito bonitinho né? É isso aí mesmo querido, adorei ver esse vídeo”, disse outra. “Gente o Leonardo é raiz! Aprendeu direitinho com a dona Carmen”, se derreteu um terceiro.

Vale ressaltar que a mãe de Leonardo, Dona Carmen Costa, com que ele aprendeu a realizar as tarefas domésticas, faleceu aos 85 anos de idade em seu apartamento em Goiás. Ela sofreu um infarto fulminante no dia 8 de Abril. Nas redes sociais, a esposa do cantor contou sobre o momento de luto da família.

“Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Nós estamos aqui, não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro, mas eu comunico vocês assim que eu ficar sabendo”, disse ela.

Poliana Rocha se declara para Leonardo no Dia dos Namorados e encanta: “Lindos”

No Dia dos Namorados, o clima romântico tomou conta das redes sociais com celebrações! Com isso, a jornalista Poliana Rocha foi ao seu Instagram para se declarar ao marido Leonardo. A influenciadora compartilhou diversas fotos do relacionamento com o cantor sertanejo.

Porém, a que mais surpreendeu foi a terceira foto do casal. A imagem era uma foto revelada do casal ainda na juventude. Os fãs se surpreenderam com a foto antiga. “Como a Poli ficou ainda mais linda do que na juventude”, opinou uma seguidora. E outra fã ainda elogiou: “Você está infinitamente mais bonita hoje do que a 20 anos”.