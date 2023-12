Sem camisa, filho de Patricia Poeta exibe suas tatuagens na praia

Filho de Patricia Poeta, Felipe Poeta aproveita manhã de sol para surfar em uma praia no Rio de Janeiro e exibe o corpo tatuado

Filho da apresentadora Patricia Poeta, o jovem Felipe Poeta, de 21 anos, aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre. O rapaz foi flagrado pelos paparazzi enquanto surfava em uma praia carioca logo cedo nesta quinta-feira, 7.

Ele foi visto apenas de bermuda preta e exibiu o seu corpo tatuado. Sem camisa, ele revelou que tem vários desenhos em tronco e também nos braços.

Discreto, Felipe é DJ e já tocou no festival Tomorrowland Brasil neste ano. Inclusive, ele pretende lançar uma música com Tati Quebra Barraco em 2024. "Até março do próximo ano vai sair um filme do álbum que a gente tá fazendo. São crônicas do Rio de Janeiro, com participação da Tati Quebra Barraco, MC Gorila e outras pessoas do Rio de Janeiro. Serão vários lançamentos voltados para a música eletrônica, misturando com a cultura brasileira", disse ele à CARAS Digital.

Recentemente, a apresentadora comemorou o aniversário de 21 anos do filho. O rapaz é fruto do casamento vivido com o diretor global, Amauri Soares, com quem ficou por 16 anos até terminar em 2017.

Patrícia Poeta exibe boa forma

A apresentadora Patrícia Poeta agitou as redes sociais nesta semana ao ostentar a sua beleza impecável. A estrela relembrou um ensaio fotográfico só de biquíni que fez há pouco tempo e chamou a atenção dos fãs.

Na imagem, ela apareceu com um biquíni preto estiloso e deixou à mostra seu corpo sarado, com direito a pernas torneadas e barriga sarada. “Em tempos de calorão… pode TBT de biquíni?! Era de uma linha de roupas de praia da minha marca”, disse ela.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a artista. “A mais linda e fantástica profissionalmente da TV”, afirmou um seguidor. “Gata demais”, escreveu outro. “Continua mais dos que belíssima, o tempo só te favorece, garota”, declarou mais um.