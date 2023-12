Sem calcinha? Isabella Scherer explica ritual para virada de ano: 'Dá certo'

Campeã do Masterchef, Isabella Scherer revela que sua vida só começou a ‘dar certo’ depois que aderiu superstição peculiar

A atriz e influenciadora digital Isabella Scherer surpreendeu ao compartilhar sua superstição inusitada para a virada do ano. Neste domingo, 31, a loira fez questão de lembrar suas seguidores de não usar calcinha no ano novo. Isa ainda explicou o motivo por trás do ritual: ela alcançou tudo o que queria depois de adotar o hábito diferente.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Isabella dividiu um alerta: "Se você ainda não sabe, tem que passar o Ano Novo sem calcinha. A minha vida começou a dar certo depois que eu comecei a passar sem calcinha”, disse a loira, que elencou uma lista de conquistas que aconteceram após começar a praticar a superstição.

"Ganhei o 'Masterchef', conheci o pequeno, tive as crianças", disse a influenciadora, que é casada com o modelo Rodrigo Calazans, com quem tem dois filhos gêmeos, Mel e Bento, de apenas um aninho. “Quero nem saber se é o look mais lindo do mundo, o que importa é estar sem calcinha”, ela brincou com suas seguidoras.

Na sequência, a filha do nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, revelou que recebeu mensagens sobre o assunto. É que algumas seguidoras já tinham escolhido a cor da lingerie para a data especial: "Mulher, eu comprei uma calcinha nova só para o Ano Novo e a senhora me solta uma dessas nos 45 do segundo tempo?", brincou uma.

Isabella Scherer explica ritual para virada de ano - Reprodução/Instagram

Isabella não deu o braço a torcer e reforçou sua crença: “Guarda para amanhã”, disse a atriz, que já participou de novelas da Globo, como ‘Malhação’ e ‘Bom Sucesso’. Atualmente distante das telinhas, a influenciadora fez sucesso na internet ao compartilhar seu estilo de vida e dicas culinárias em seu perfil nas redes sociais após ganhar o 'Masterchef Brasil'.

Isabella Scherer rebate crítica sobre maternidade:

Isabella Scherer rebateu uma mensagem de uma internauta, na tarde desta quarta-feira, 27. Mais cedo, a chef de cozinha e influenciadora contou sobre um acidente envolvendo cocô de Mel, gêmea de Bento. Mas a loira acabou recebendo uma mensagem de ódio após dividir o perrengue comum na maternidade.

Uma internauta alegou que Isa não teria paciência para cuidar dos bebês: “Uma coisa normal, você posta como se fosse engajamento. Dá para sentir daqui sua paciência zero para cuidar das necessidades básicas dos seus filhos. Se não for essa a impressão que você quer passar, repense suas postagens”, criticou. A chef não deixou passar batido e fez questão de rebate publicamente.