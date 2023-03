Selena Gomez toma decisão drástica e sai em defesa de Hailey Bieber

Selena Gomez se pronuncia sobre polêmicas envolvendo Hailey Bieber, esposa de seu ex-namorado: “Quero que tudo isso acabe”

Selena Gomez (30) pegou todos de surpresa na manhã desta sexta-feira, 24, e tomou uma decisão drástica sobre as polêmicas envolvendo a esposa de seu ex-namorado, Hailey Bieber (26). As duas causaram com supostas indiretas nas redes sociais durante as últimas semanas, mas a cantora parece ter deixado as indiferenças para trás.

Em seu Instagram, Selena saiu em defesa da mulher de Justin Bieber: “Hailey Bieber me procurou e me disse que ela tem recebido ameaças de morte e tanta negatividade odiosa. Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying.”, iniciou o texto publicado nos stories.

Para finalizar a declaração, a cantora fez um apelo aos seus fãs: “Sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe", escreveu. Além da declaração, ela também decidiu seguir a modelo, que retribuiu o follow, mas não se pronunciou a respeito das polêmicas envolvendo Selena.

Selena Gomez defende Hailey Bieber - Reprodução/Instagram

Entenda a confusão entre Selena Gomez e Hailey Bieber

As polêmicas envolvendo Selena Gomez e Hailey Bieber perduram há um tempo. A cantora teve um relacionamento conturbado com Justin Bieber durantes muitos anos e poucos meses após o término definitivo dos dois, o cantor canadense se casou com a modelo.

Mas o que teria gerado intrigas entre as duas, além do elo com o cantor, teria sido o fato de Selena ter se tornado a mulher mais seguida do Instagram, superando Kylie Jenner, amiga de Hailey. As duas teriam mandado uma indireta para Selena em um vídeo no Tik Tok, que rebateu com um comentário dizendo que não se afetava com essas coisas.

Em contrapartida, Selena não curtiu um outro vídeo em que Hailey faz um gesto negativo para sua melhor amiga, Taylor Swift e deixou outro comentário com um recado, reprovando a atitude da modelo.