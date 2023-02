Seguidores de Priscilla Presley estariam preocupados com relacionamento com ex-Jackass

Priscilla Presley, mãe de Lisa Marie Presley, estaria causando preocupação de fãs por encontros com Bam Margera, ex-Jackass

A atriz e empresária Priscilla Presley (77), mãe da recém falecida Lisa Marie Presley, está preocupando seus seguidores! Isso porque a famosa estaria passando um tempo ao lado do ex-skatista e ex-Jackass Bam Margera. Tudo isso se dá por conta da conturbada vida do famoso, que vive conflitos e problemas pessoas, com um comportamento bastante errático.

Nesta terça-feira, 7, Bam Margera compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos ao lado da atriz, e os seguidores acharam este encontro completamente bizarro, principalmente pelo momento de luto intenso que Priscilla está vivendo por perder sua filha.

“Será que ela está bem?”, perguntou uma fã, ao perceber as fotos da ex-mulher do Rei do Rock Elvis Presley, que aparece bastante sorridente e aparentemente se divertindo, pouco tempo depois da morte de sua filha. As fotos ainda mostram que ela e Bam se encontraram em sua própria casa.

Bam e Priscilla se conhecem há um tempo. O ex-skatista é amigo de Navarone Garcia, filho da atriz, que também apareceu ao lado do ator, em uma outra foto do carrossel que Margera publicou em suas redes sociais. Segundo o TMZ, “ver Bam com Priscilla durante um período tão tumultuado na vida de ambos é um pouco preocupante”.

Preocupante pelo momento difícil que ambos estão vivendo. Priscilla Presley está reclamando de uma emenda no testamento de sua filha, Lisa Marie. Já Bam Margera está sendo acusado de recair em seus vícios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BAM (@bam__margera)



Priscilla Presley está tentando manter família unida após contestar testamento da filha

Lutando para manter a família unida depois de contestar na justiça o testamento de Lisa, Priscilla expôs seus esforços para proteger as três netas.“Hoje seria o aniversário de 55 anos da Lisa”, diz o texto divulgado por Priscilla. “O meu desejo atual é manter as minhas três netas protegidas e a nossa família unida. Desde o primeiro momento que segurei a Lisa nos meus braços, a protegi, a amei e a guiei - assim como fiz com o meu filho. Nossos corações estão partidos e estou aprendendo a viver sem a minha única filha”, disse ela, em comunicado.