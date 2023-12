Secou! Andréia Sadi surpreende ao mostrar barriga chapada em foto no espelho

Andréia Sadi surpreende ao mostrar barriga negativa em foto no espelho; jornalista da Globo encerrou 2023 agradecendo à prática da corrida

Um dos grandes nomes do jornalismo, Andréia Sadi exibiu seu corpo em fotos inéditas publicadas nas redes sociais neste domingo, 31. Ao fazer um balanço do ano que está chegando ao fim, ela disse que foi "salva" pela prática do exercício físico.

A profissional contou que investiu na corrida e conseguiu cumprir sua meta nos últimos dias de 2023. "Fechamento de ano, pra mim, é balanço. O meu de 2023 foi ter criado meus filhos saudáveis e felizes- e tendo feito o que deu como mãe, mulher e profissional. E foi muita coisa! Na corrida (meta de 2023), fechei o ano fazendo 17 km. Depois, morri estatelada e muito provavelmente não andarei até junho", brincou ela.

A comandante do Estúdio I também contou que não entrou na atividade buscando um benefício estético. "O exercício me salvou - principalmente - no quesito saúde mental. Me tirou de buracos. De só conseguir ficar em posição fetal. De achar que não mais ia conseguir levantar. Me ajudou a me resgatar como mulher, como pessoa após a gravidez pandêmica e puerpério", disparou ela.

Ao final, a jornalista ainda deixou um recado para os fãs. "Para 2024 e sempre: cuidem da cabeça, amigos. E sejam gentis com os outros porque não sabemos o que as pessoas estão passando fora do stories. Para 2024: novos sonhos e metas. 3 anos separam a foto grávida da atual. Tudo no ritmo de cada um... porque o sim e não de cada um, cabe a cada um. Que venha 2024! E novos erros, tropeços, risadas, conquistas, derrotas!", refletiu ela.

Sadi posa com os filhos durante trabalho

Recentemente, Andréia Sadi encantou ao compartilhar cliques de sua rotina com seus filhos gêmeos, João e Pedro, de dois anos de idade. Discreta com sua vida pessoal, na manhã ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas na companhia dos herdeiros.

Trabalhando em home office, a comunicadora deixou o glamour de lado e fez questão de mostrar a vida real da maternidade como ela é. Andréia chamou a atenção ao aparecer, sem maquiagem, com a cara lavada e com os filhos no colo, enquanto trabalhava de casa. "'Baby office', 'Como você dá conta de tudo?'. Assim: não dando", disse ela em um trecho da publicação.