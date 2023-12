Sasha Meneghel esbanja amor ao usar camiseta estampada com rosto do marido

Em apoio a nova fase da carreira de seu marido, João Lucas, Sasha Meneghel esbanja amor ao apostar em camiseta temática para o amado; confira!

Nesta sexta-feira, 8, a modelo Sasha Meneghel provou todo o seu amor ao marido, o cantor João Lucas (antes João Figueiredo) através de seu visual. O artista está lançando uma nova fase em sua carreira e a filha de Xuxa mostrou que está sempre ao seu lado para o que der e vier.

Em novas fotos publicadas em seu perfil oficial do Instagram, a famosa abriu o álbum de fotos de sua viagem para a França, onde ela curtiu ao máximo um dia de esquiar na neve. Nos cliques, Sasha apareceu com uma camiseta que conta com a foto de seu marido estampada. A peça de roupa é da faixa Meu Bem, dedicada à história do casal.

"Temporada de neve", escreveu a musa na legenda da publicação, que conta com vários registros da neve. Nos comentários, João se derreteu pela homenagem: "Linda, te amo. Minha atleta revelação". Seus seguidores também não pouparam elogios.

"A mais linda que temos", disse um fã. "Te amo Sasa", declarou outro. Já alguns não deixaram de notar a homenagem ao marido. "A camiseta dela de fã", "Gata arrasando com a blusa de MEU BEM", disseram.

Confira a publicação:

Por que o marido de Sasha mudou de nome?

No último dia 23, o marido da modelo Sasha Meneghel, antes conhecido como João Figueiredo, surpreendeu ao abandonar seu sobrenome e mudar seu nome artístico em todas as suas redes sociais. O cantor, que agora assina como João Lucas, revelou que a alteração está relacionada a uma nova fase em sua carreira musical.

Por meio dos stories em seu perfil oficial do Instagram, João compartilhou sua animação ao dividir uma novidade: "Nem estou acreditando que esse momento chegou. Finalmente posso dizer que voltei", brincou ele ao retornar ao nome que costumava usar durante sua infância, já que iniciou sua carreira nos palcos quando criança.

Na sequência, o cantor revelou que além de mudar seu nome, ele também voltou a cantar após um período longe dos microgofones. E o retorno surge com o lançamento de uma canção especial, ‘Meu bem’, que é dedicada a sua esposa: “Essa música é muito especial pra mim. Fiz de presente de aniversário para Sasha no ano passado e a pedido dela eu resolvi lançar”, contou.

Para finalizar, o cantor agradeceu o carinho dos fãs nessa nova fase: “Obrigada por vocês continuarem até aqui junto comigo, obrigada pelo carinho e pelas palavras de incentivo, por cada mensagem do tipo ‘volta a cantar’, ‘volta a fazer música’, 'volta a gravar’. Voltamos e eu estou muito feliz com isso”, ele celebrou.