Sarah Andrade quer inspirar pessoas em viagem pelo país: 'Compartilhar mais da cultura'

Em entrevista à CARAS Brasil, influenciadora comenta sobre projeto audiovisual de viagem ao Brasil mostrando a diversidade do feriado

A partir desta sexta-feira, 9, a empresária e influenciadora Sarah Andrade (32) percorrerá cinco cidades brasileiras durante os cinco dias de Carnaval, com o intuito de gravar um projeto documental onde mostrará todos os bastidores e a diversidade cultural da festa ao redor do país. Em entrevista à CARAS Brasil, ela declara: “compartilhar mais da cultura”.

Sarah comenta que a ideia do documentário surgiu naturalmente e foi uma união das paixões da ex-BBB com sua vontade de mostrar um pouco mais sobre suas viagens com o público, ela quer cada vez mais desenvolver projetos que a aproxime deles.

“Amo trabalhar, amo viajar e estou na internet o tempo todo. Toda vez que viajo sinto que preciso compartilhar mais do privilégio que tenho, de compartilhar mais da cultura, dos costumes, enfim, de tudo que conheço e vivo em cada lugar”, comenta.

A influenciadora está empolgada com a produção audiovisual, mas garante que não está pensando muito sobre a recepção, seu foco no momento é em se conectar com o público através do projeto.

“As expectativas são as melhores! E não quero parar nisso. Quero muito unir meu estilo de vida, com o que eu amo e inspirar mais pessoas nisso, e principalmente, abrir portas, mostrando caminhos, dicas, economias e maneiras de viver as experiências que eu vivo”, diz.

Ao longo do ano

Durante a conversa, Sarah também comenta que está bastante entusiasmada com os projetos ao longo de 2024: “Esse ano é mais um ano muito importante pra mim, expectativas altíssimas, estou dando um start em um projeto incrível a partir desse documentário”.

Por fim, ela fala sobre seu lado empreendedora: “Estou investindo ainda mais tempo, aprendizado e ideias nas minhas empresas e marca! Tudo recomeçando, no tempo certo, como sempre sonhei!”, finaliza.