Ex-BBB Sarah Andrade resgata antiga profissão: 'Deixei adormecido'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Sarah Andrade explicou como tem retomado sua carreira após conquistar fama no BBB 21

Depois de conquistar uma legião de fãs e ganhar uma grande notoriedade em todo o país durante o BBB 21, a influenciadora Sarah Andrade (32) decidiu retomar a carreira na área de marketing digital.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa, que já possuía uma carreira consolidada na área, contou que iniciou o processo de transição há cerca de seis meses. "Antes eu já era ‘marketeira’, empreendedora e esse é um lado meu que eu deixei adormecido", contou.

"Agora estou em uma fase que estou amando, trabalhando muito e buscando novas oportunidades. Estou mudando meu posicionamento de imagem nas redes sociais. É um momento crucial na minha carreira", completou.

Desde que decidiu retomar a carreira profissional, Sarah tem passado por um redirecionamento de imagem e se dedicado ao desenvolvimento de novos projetos e parcerias. Nos últimos meses, por exemplo, ela tem sido destaque em palestras por todo o Brasil.

"Sabe aquela hora que você olha e fala: ‘agora sim eu estou me sentindo realizada’? Eu acho que é isso, eu estou muito feliz nesse momento profissional que estou", declarou.

Segundo a brasiliense, que foi a oitava eliminada do BBB 21, o novo período tem sido visto como um verdadeiro reencontro com seus objetivos, os quais há dois anos ela decidiu dar uma pausa para vivenciar por completo a experiência do Big Brother.

"Estou vivendo um momento de carreira que é bem transformador pra mim. Eu estou resgatando um lado que existia antes do Big Brother Brasil. Eu estou me reencontrando na verdade. A gente sai do reality com aquele mundo de coisas e de oportunidades que eu não imaginava que teriam. São muitos trabalhos de publicidade, muita fama, um dinheiro que eu nunca tinha visto, acesso a pessoas e a lugares que nunca tinha ido. Então, a gente fica deslumbrado com esse mundo novo", contou